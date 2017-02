Par Abderrahman El Fouladi Ce fut en 1887, que Clemenceau, alors député, aurait lancé en pleine assemblée nationale, et en face d’un certain général Boulanger ministre de la guerre, sa fameuse diatribe ’’La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires’’. Et s’il était de ce monde 130 ans plus tard, …

Continuer à lire »