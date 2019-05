L’année prochaine, si je serais encore de ce monde, je lancerais une série d’Iftars sous le thème : APPORTEZ VOTRE SOUPE . (honni soit qui mal y pense 🙁

L’objectif de ces iftars : Pousser les musulmans, lors du mois de ramadan à partager leur harira avec des non musulmans, fraterniser et expliquer à ces invités c’est quoi le ramadan, ses impacts sur la santé, sur la société, etc.

Loin de moi l’idée de faire ombrage aux iftars politiques; au contraire ! Chacun vendra sa harira avec la monnaie qui lui convient et selon le principe lakoum iftaroukoum wa liyya iftar. (Vous avez votre iftar et j’ai le mien 🙂

Quant aux hommes et femmes politiques, ils sont les bienvenus et sont même invités à mettre la main à la harira (soupe) en fournissant les locaux et la logistique (halls de mairies, maisons des citoyens, parcs, etc… etc. On pourra même organiser quelques iftars dans des églises et ou des synagogues si c’est possible !