La Coalition Marocaine pour la Justice Climatique (CMJC) en conclave à Casablanca

Près de 200 participants, représentant la société civile, les syndicats, les mouvements sociaux, des chercheurs et des experts, dont environ la moitié proviennent de 39 pays d’Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, des continents américains, d’Europe et d’Asie se sont retrouvés à Casablanca les 23 et 24 septembre 2016, pour une conférence intitulée » COP 22, enjeux et défis » afin de débattre des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation d’une justice climatique.

De plus, nombre de représentants de la presse écrite, électronique et audiovisuelles ainsi que des agences de presses accrédités au Maroc et des attachés de presse des représentations diplomatiques ont assisté à cette conférence.

Lors de cette réunion, de haute facture, les orateurs ont analysé les résultats de l’accord de Paris et posé les multiples attentes et priorités de la société civile ainsi que les moyens à même d’assurer toutes les chances à l’Afrique de constituer une priorité lors des débats et des décisions de la COP 22.

En effet, l’un des objectifs de cette rencontre était de trouver les clés pour mettre en exergue lors de la COP 22, qui se tiendra à Marrakech, la justice et l’équité afin d’assurer l’intégration différenciée des politiques et des financements pour les pays du Sud qui paient chers les dérèglements ; une approche qui facilitera l’intégration des Droits de l’Homme dans la décision des enfants et des génération futures, des migrants et des personnes handicapées.

Aussi, le CMJC a t-elle pour ambition de solliciter la mise en place d’une COP Africa lors de la COP 22.

Pour rappel, la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique (CMJC) a vu le jour le 07 février 2016 à l’initiative de plus d’un millier d’organisations, associations, syndicats, réseaux et mouvements sociaux marocains, en perspective de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Marrakech (COP 22) ; un évènement majeur pour la planète et le Maroc, dont de nombreux Chefs d’Etat ont déjà répondu présents.

Farid Mnebhi.