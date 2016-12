Initiée par la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique (CMJC) sous le thème « COP 22, enjeux et défis », la conférence Africaine et internationale de la société civile a conclu, le 24 septembre 2016, ses travaux par l’adoption d’une Déclaration.

Une déclaration baptisée » Déclaration de Casablanca » et qui augure une réussite totale de la COP 22 à Marrakech avec la réalisation d’une justice climatique

En effet, le continent africain paye un lourd tribu suite au réchauffement climatique résultant d’une surexploitation des énergies fossiles au détriment des énergies renouvelables et qui affecte des centaines millions d’êtres humains.

C’est pourquoi, les participants au conclave de la CMJC de Casablanca ont réaffirmé avec force leur détermination à agir pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C, conformément à l’engagement pris à Paris par l’ensemble des Chefs d’État et de Gouvernement.

Aussi, dans la » Déclaration de Casablanca « , les participants se sont-ils engagés à poursuivre leur mobilisation pour :

1/ sortir de l’ère des combustibles fossiles, et accélérer la transition juste vers un futur 100% renouvelable

2/ défendre les droits humains et l’égalité réelle, contre toutes les formes de domination et d’oppression, qu’elles soient basées sur le genre, ou l’origine, etc.

3/ défendre l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire, et lutter contre les fausses solutions qui dépossèdent les paysannes et les paysans de leurs terres

4/ reconnaître et réparer la dette écologique que les pays les plus industrialisés ont contracté vis-à-vis des pays les plus pauvres, et rompre avec le modèle de développement basé sur l’exploitation des ressources naturelles

5/ garantir que les pays du Nord assument leur responsabilités, pour que nos communautés puissent s’adapter et faire face aux conséquences du réchauffement

Une parfaite réussite de ce conclave de la CMJC à Casablanca annonciatrice du prochain succès planétaire de la COP 22 de Marrakech où sont attendus des milliers d’invités du Maroc.

Farid Mnebhi.