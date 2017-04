Le Roi du Maroc lance les travaux de réalisation de la 4ème centrale du complexe solaire Noor Ouarzazate

Le Roi Mohammed VI est arrivé, le samedi 1er avril 2017 à Ouarzazate, pour donner le coup d’envoi de la construction de la station Noor 4, quatrième tranche du plus grand Complexe thermo-solaire du monde Noor Ouarzazate avec une capacité totale pouvant atteindre à terme 582 MW.

Ce nouveau site, d’une superficie de 137 hectares et dont les travaux devraient se terminer à la fin du 1er trimestre 2018, aura une capacité de 170 MW et nécessitera un investissement de 220 millions de dollars.

Ce site énergétique photovoltaïque viendra compléter les centrales Noor I, plus grande centrale mono-turbine au monde à ce jour, Noor II, développée sur une surface de 680 hectares et d’une puissance de 200 MW et Noor III développée, quant à elle, sur une surface de 750 hectares d’une puissance de 150 MW.

Ces projets ont permis d’activer les leviers de développement socio-économique à travers la mise en place d’actions dans la santé, l’éducation, l’agriculture, l’entreprenariat et l’animation culturelle et sportive. Ainsi, plus de 20.000 personnes ont pu bénéficier de ces mécanismes de solidarité, plus de 30 douars ont pu être alimentés en eau potable et 4 d’entre eux reliés au réseau routier national, réduisant ainsi leur désenclavement territorial.

Ils traduisent l’intérêt particulier qu’accorde le Roi Mohammed VI aux projets énergétiques, véritable levier de développement, de lutte contre la pauvreté et de croissance inclusive profitable à tous, et sa volonté de promouvoir davantage l’expertise du Maroc dans un secteur à la pointe de la technologie et porteur d’une réelle valeur ajoutée, et ce, dans l’intérêt à la fois du Maroc et du Continent africain dans son ensemble.

Le Maroc, en investissant son désert, met le cap sur une énergie presque inépuisable et surtout renouvelable, le solaire, et tous ces projets, lancés par le Souverain marocain, ouvrent à la région Draa-Tafilalet de nouveaux horizons économiques pour une meilleure intégration dans la dynamique nationale, confortent le Maroc dans sa stratégie des énergies renouvelables. Une stratégie que le Roi Mohammed VI a bien voulue volontariste, globale, multidimensionnelle, alliant formation, recherche et développement, telle la création de l’Université Polytechnique Mohammed VI de Benguerir.

Le parc solaire Noor Ouarzazate, d’une étendue totale de plus de 3000 hectares et d’un investissement de plus de 02 milliards d’Euros, a pour objectif, de fournir en électricité des millions de foyers, de réaliser le chiffre de 52% des besoins énergétiques du Maroc en provenance des énergies renouvelables en 2030, de réduire fortement sa dépendance énergétique extérieure et par conséquent de générer des impacts positifs sur sa facture en hydrocarbure et de réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, conformément à son engagement à Paris lors de la COP 21.

Le projet solaire Noor Ouarzazate, la centrale éolienne géante de Tarfaya, la plus grande d’Afrique, et les grandes étendues photovoltaïques du Centre du Maroc positionnent ce pays parmi les pays de la planète les plus avancés en terme de production d’énergies vertes.

A noter que le plan solaire Noor envisage la construction d’une série de centrales solaires multi-technologiques à Midelt, Laayoune, Boujdour et Tata, pour une capacité minimum de 2.000 MW, soit 14% de la capacité électrique installée au Maroc.

Ces projets s’inscrivent, au final, en droite ligne de la vision du Roi Mohammed VI d’optimiser l’exploitation des ressources naturelles du Maroc, de préserver son environnement, de pérenniser sa croissance économique et sociale et d’assurer l’avenir des générations futures.

Par Farid Mnebhi.