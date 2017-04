Les Ambassadeurs Représentants Permanents du Royaume du Maroc et de la République de Cuba, Monsieur Omar Hilale et Mme Anayansi Rodriguez Camejo ont signé, le 21 avril 2017, à New York, l’Accord sur le rétablissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Cuba au niveau des Ambassadeurs.

Ci-après le texte de l’Accord :

Accord sur le Rétablissement des Relations Diplomatiques Entre le Royaume du Maroc et la République de Cuba