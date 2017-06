Assez forte présence maghrébine au XIIe Congrès mondial de Metropolis qui se tient à Montréal du 19 au 22 juin 2017

Le XIIe Congrès mondial de Metropolis a officiellement été lancé ce 20 juin 2017 lors d’une cérémonie d’ouverture en présence de nombreux dignitaires, dont l’honorable Denis Coderre, maire de Montréal et président de l’association Metropolis, et Madame Monique F. Leroux, présidente du conseil d’administration du Congrès.

Sous le thème « Enjeux globaux : Métropoles en action », cet important rendez-vous des grandes villes du monde rassemble à Montréal plus de 140 maires et 1 300 délégués locaux et internationaux en provenance de 85 pays jusqu’au 22 juin au Palais des congrès. Leur objectif? Définir l’agenda des grandes métropoles et trouver des solutions aux enjeux planétaires.

Il est à souligner que (NDLR) le Maghreb est représenté dans ce rassemblement international par :

Le Maroc avec Abdelaziz El Omari (Maire de Casablanca), Mohamed Sadiki (Maire de Rabat), Mohamed Sefiani (maire de Chefchaouen) et Hicham Jebbari (maire d’Essaouira);

L’Algérie avec Abdelkader Zoukh (Wali d’Alger) et Abdelhakim-bettache, maire d’Alger;

La Mauritanie avec Mohamed Lemine Sidi Brahim (Maire de Kiffa) et Fatimetou Abdel Malick (Mairesse de Nouakchott);

La Tunisie avec Seifallah Lasram (Maire de Tunis).

« Les villes exercent un rôle de premier plan pour résoudre les problèmes complexes de notre époque. Les métropoles pratiquent une nouvelle forme de relations internationales, reconnue par les Nations unies : la diplomatie urbaine. Je suis fier que la Ville de Montréal, en cette année charnière de célébrations de son 375e anniversaire, soit l’hôte du XIIe Congrès de Metropolis et puisse réaffirmer son leadership et sa proactivité sur de nombreux enjeux tels que la lutte aux changements climatiques, l’innovation, la migration et le vivre ensemble. Je veux par ailleurs souhaiter la bienvenue à mes homologues venus des quatre coins de la planète pour affirmer, haut et fort, le rôle crucial des gouvernements locaux. À toutes et tous, je vous souhaite un bon congrès! », a déclaré Denis Coderre, maire de Montréal et président de Metropolis.

Échange de savoir entre le monde des affaires, le monde urbain et la société civile

Ce congrès d’envergure réunit tant les villes, les ONG que les entreprises offrant des solutions novatrices pour améliorer la qualité de vie des habitants des métropoles. Ainsi, pas moins de 50 startups sélectionnées pour leur innovation viendront présenter aux délégués leurs solutions pour construire des villes plus « intelligentes ».

« Les grandes villes font face à des enjeux importants, notamment en matière de développement économique et d’innovation, et j’ai l’intime conviction que la société civile et les gens d’affaires ont un rôle crucial à jouer pour relever ces défis et tirer profit des occasions qui en découlent. Le XIIe Congrès de Metropolis permettra de fructueux échanges d’idées, de savoir et de pratiques qui bénéficieront aux citoyens à l’échelle locale et mondiale », a déclaré Madame Monique F. Leroux, présidente du conseil d’administration du Congrès.

Le XIIe Congrès mondial de Metropolis se tient alors qu’a également lieu l’Assemblée annuelle de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF), confirmant de nouveau le statut de ville internationale et attractive de Montréal.

À propos de Metropolis

Metropolis, l’Association Mondiale des Grandes Métropoles, est la principale organisation internationale de villes et de régions métropolitaines de plus d’un million d’habitants. Créée en 1985, l’association rassemble près de 140 membres du monde entier. Elle constitue un forum international permettant aux grandes villes du monde de se concerter sur les enjeux et défis urbains.

Source : Cabinet du maire et du comité exécutif Ville de Montréal et MCE