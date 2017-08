Nouvel immigrant au Canada ?

Vous explorez vos options au Canada ? Vous aspirez à avoir une belle qualité de vie, à la créativité et aux affaires en même temps ?

Eh bien le Canada est certainement l’endroit idéal. Et le chocolat est incontestablement le régal à tenir dans votre main et de diriger le chemin. C’est aussi simple et vrai que cela semble. Et une fois que vous y arrivez, le paradis des délices crémeux, laiteux et / ou noir (sur les centaines de produits que nous offrons), vous dirai « Bingo ! C’est mon genre d’affaire « .

COMMENT SE SENT UN FRANCHISÉ DANS UN « ÉTAT DE CHOCOLAT »

Avoir l’appétit pour l’argent rapide, des services fiables et un potentiel de croissance immense ? Tout d’abord, il faut visiter un de nos 16 magasins à travers le Canada et avoir un premier gout « d’un état de chocolat ». Pas difficile. Que ce soit pour une gâterie chocolatée ou pour le brunch, un divin dîner ou le cornet de crème glacée trempée le plus extraordinaire que vous n’ayez jamais goûté (c’est notre humble opinion), l’un de nos trois magasins concepts, L’Espace gourmand, le Comptoir sucré ou la Diperie, saura combler vos envies.

15 différents types de chocolat, menus riches et interchangeables, brunchs nutritifs ! En ce qui concerne l’approche stylistique de nos magasins, est-ce qu’on l’appelle décor? Non. Nous l’appelons Pays des Merveilles. Que demander de plus un enfant? Que demander de plus un rêveur? Et les rêveurs que vous trouvez à tout âge à travers le pays.

Nous sommes l’une des franchises en plus forte croissance au Canada et le plus reconnaissable.

Pour plus d’informations, appelez ou par courrier électronique Joys: 514.523.9000 ou C: 438.928.0885; Joys@cacao70.com

VOULEZ VOUS UNE TOURNÉE CHARLIE WONKA?

LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE AU CANADA

Choisissez votre concept et laissez-nous faire le travail pour vous. Emplacement de votre magasin – à travers le Canada ! -, la formation, le marketing, les partenariats et le financement. Ensemble à votre côté à travers chaque étape. Créez immédiatement un avenir brillant pour vous et voyez-le se manifester. CACAO 70 ne cherche pas les opportunistes, mais les vrais croyants. Laissez nous vous aidez

Prochains points de l’intérêt de la CACAO 70

1) VIEILLE VILLE DU QUÉBEC: le cœur de Québec au sein de l’histoire, de la beauté, de la culture et d’un marché fascinant. Un quartier animé, coloré et historique qui vous inspire dans un temps de magnificence. La région est un patrimoine mondial de l’Unesco et attire des milliers de touristes chaque année.

2) L’HISTORIQUE VIEUX PORT DE MONTRÉAL offre aux visiteurs la possibilité de s’engager dans toutes sortes d’activités. Occupé 24/7, un lieu plein de vie à son rythme le plus rapide. La Tour de l’Horloge de Montréal, le canal de Lachine et les promenades sans fin par la rivière ne sont que quelques-unes des choses que l’on peut apprécier. Maintient le marché le plus prestigieux de Montréal en préservant l’identité d’un pays biculturel.

CACAO 70 MANUFACTURE:-

Le Nordelec – Suite T101751, rue Richardson Montréal, QC H3K 1G6 Entrée au coin de Shearer et Saint-Patrick

Si vous souhaitez un tour autour de l’usine, contactez-nous maintenant:

O: 514.523.9000

C: 438.928.0885

INFO

Siège social: 1306 Ste-Catherine East, Montréal, QC,

H2L2H5

Découvrez-nous:

Http://cacao70.com/

Facebook: https://www.facebook.com/cacao70/

Instagram: https://www.instagram.com/cacao70/