Témoignage / Ramadan : Les iftars collectifs en Malaisie

Ça a tout l’air que c’est la règle et non l’exception.

Ce fut environ 45 minutes avant l’appel à la prière d’Al Maghrib. Les fidèles écoutaient avec recueillement leur imam donnant une conférence religieuse en langue locale, mais où résonne de temps en temps, en arabe impeccable, des citations de hadiths ou du coran qui me font oublier, un laps de temps, que je me trouve à 12 heures de décalage horaire de Montréal.

Ce fut environ 45 minutes avant l’appel à la prière d’Al Maghrib. Les fidèles écoutaient avec recueillement leur imam donnant une conférence religieuse en langue locale, mais où résonne de temps en temps, en arabe impeccable, des citations de hadiths ou du coran qui me font oublier, un laps de temps, que je me trouve à 12 heures de décalage horaire de Montréal.

Ce fut environ 45 minutes avant l’appel à la prière d’Al Maghrib. Les fidèles écoutaient avec recueillement leur imam donnant une conférence religieuse en langue locale, mais où résonne de temps en temps, en arabe impeccable, des citations de hadiths ou du coran qui me font oublier, un laps de temps, que je me trouve à 12 heures de décalage horaire de Montréal.

Et la nourriture était encore sur les tables du milieu… Comme si on n’avait pas encore assuré tout le service pour les jeûneurs et jeûneuses ici présents !

Et la nourriture était encore sur les tables du milieu… Comme si on n’avait pas encore assuré tout le service pour les jeûneurs et jeûneuses ici présents !

Et la nourriture était encore sur les tables du milieu… Comme si on n’avait pas encore assuré tout le service pour les jeûneurs et jeûneuses ici présents !

Devant une telle opulence, et afin d’éviter le discours en malaisien de l’imam (dont plus de 99% du contenu m’échappe), je me suis permis hier (et même aujourd’hui) d’arriver quelques minutes à peine avant l’appel à la prière.

Et croyez-le ou non, il y avait la même affluence de fidèles ! Et chacun avait devant lui son bol de soupe, sa bouteille d’eau et son plat de résistance; Avec cette différence toutefois qu’aussi bien hier qu’aujourd’hui, les tables du milieu ( où était censé rester de la nourriture), étaient aussi vides que le désert le plus proche de Malaisie !



Et croyez-le encore ou non: Aussi bien hier qu’aujourd’hui on se précipita sur le retardataire que je suis, à qui partager le premier avec moi sa nourriture dans la plus pure des traditions de l’islam : Nourrir celui qui a plus faim que soi !

Que dois-je faire demain ?

Arriver en retard pour permettre aux fidèles de comptabiliser une hassana (bonne action) de plus, en ce mois sacré, et ce, en leur permettant de partager leur nourriture avec moi ? Ou arriver à l’heure pour ne pas attirer l’attention sur le lourdaud d’étranger que je semble paraître ?

Il serait peut-être temps de changer de mosquée, car ce n’est pas ce qui manque ici à Kuala Lumpur !

Et ce serait peut-être cette dernière option que je vais adopter; Histoire de confirmer la générosité de ce peuple si accueillant; Générosité qui s’étendit devant mes yeux, au-delà de l’iftar et aux alentours de la mosquée, après la prière d’Al Maghrib, avec la distribution de boissons rafraichissantes et de nourriture par, aussi bien, de simples individus que par des compagnies qui joignent le devoir religieux du partage aux affaires de ce bas Monde; et ce, par la promotion de leurs produits.

Kuala Lumpur, le 22/05/2018 – 21H40 (GMT +8H00) –