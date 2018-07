Canicule : La Ville de Montréal en mode « Intervention »

Montréal, le 3 juillet 2018 – Faisant suite aux recommandations de la direction régionale de santé publique (DRSP) du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, l’organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal annonce qu’elle passe au niveau Intervention de son Plan d’intervention en cas de chaleur extrême. Ce Plan, qui se veut progressif en fonction des conditions météorologiques et des effets observés sur la santé des citoyens, prévoit l’instauration de mesures permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des citoyens

« La sécurité des citoyennes et citoyens est notre priorité et nous travaillons étroitement avec tous les partenaires concernés pour s’assurer que tous aient accès sans obstacle à des installations pour se rafraîchir pendant cette période particulièrement difficile. J’invite toute la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vulnérables et je tiens à féliciter les employés pour leur mobilisation exceptionnelle », a mentionné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nos équipes sont sur le terrain et suivent la situation de près afin d’adapter leurs actions en fonction des besoins de la population. Nous activons ainsi aujourd’hui notre centre de coordination des mesures d’urgence afin d’être en mesure de déployer toutes les actions nécessaires en fonction de l’évolution de la situation », a ajouté le directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de Montréal, Bruno Lachance

Le mode Intervention du Plan prévoit le début aujourd’hui d’une opération de porte-à-porte conjointe par le Service de sécurité incendie et le Service de police de la Ville de Montréal afin de rejoindre les populations les plus vulnérables et de distribuer des conseils de prévention dans certains secteurs priorisés.

Rappelons que depuis le début de l’épisode de chaleur et d’humidité accablante qui touche la région métropolitaine, les arrondissements et les villes liées ont prolongé les heures d’ouverture de leurs jeux d’eaux, piscines et pataugeoires et de leurs lieux municipaux climatisés. Pour connaître les coordonnées ainsi que les heures d’ouverture de ces installations, les citoyens des arrondissements sont invités à consulter le site Internet de la Ville de Montréal ( www.ville.montreal.qc.ca ), ou à appeler le 311. Les citoyens des villes liées sont invités à appeler directement leur ville ou à consulter les sites Internet. Les coordonnées sont aussi disponibles ici . 17 000 litres d’eau ont également été distribuées aux organismes venant en aide aux personnes en situations d’itinérance et 25 000 litres supplémentaires ont été distribués aux arrondissements, villes liées et services d’urgence.

Effets sur la santé

La Ville de Montréal tient à vous rappeler les principales mesures de prévention préconisées par la direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, permettant de réduire les risques de problèmes de santé pouvant survenir en période de chaleur accablante ou extrême. à

Il est fortement recommandé de :

– Boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif

– Se rafraichir souvent par une douche ou un bain frais

– Aller dans un endroit climatisé ou frais pendant quelques heures (centres commerciaux, bibliothèques, cinémas, installations d’Espace pour la vie, etc.)

– Limiter vos activités physiques

– Porter des vêtements légers

Les personnes vulnérables – âgées et jeunes –, les personnes souffrant de maladies mentales, de même que les personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales et neurologiques, doivent être particulièrement vigilantes, de même que les enfants de quatre ans et moins.

En présence de symptômes, la population peut communiquer avec Info-Santé en composant le 811. En cas d’urgence, ne pas hésiter à faire appel au 911. Pour plus de renseignements sur les effets sur la santé, veuillez consulter le site internet https://santemontreal.qc.ca/chaleur/ .

Source : Ville de Montréal.