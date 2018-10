Québec : Élections générales provinciales 2018 : Message de Constantin Fortier à l’électorat de Verdun

Chères concitoyennes, chers concitoyens, c’est avec plaisir que je vous présente mes objectifs si vous m’élisez député le 1er octobre prochain.

Mon implication des dix dernières années dans le réseau des CPE et des écoles publiques de Verdun montre que j’ai à cœur l’accès de nos enfants à des services éducatifs inclusifs et de qualité qui permettent l’égalité des chances. En éducation comme ailleurs, les libéraux nous laissent une situation désastreuse à laquelle il faut vite remédier, en particulier à Verdun. J’apporterai un leadership fort pour que nos écoles soient rénovées rapidement et obtiennent les ressources nécessaires à la réussite des élèves. Actuellement, selon le ministère de l’Éducation, dix des douze écoles primaires de Verdun sont considérées en mauvais ou très mauvais état! Au niveau secondaire, l’école Monseigneur-Richard est dans un tel état de dégradation que le ministère responsable évalue les travaux de réfection à plus de vingt-sept millions de dollars.

Mais réparer les dégâts des libéraux ne suffit pas. J’encouragerai également la synergie entre nos écoles et soutiendrai les organismes communautaires en persévérance scolaire. Pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser leur bonne santé, je ferai en sorte que nos jeunes aient accès à des infrastructures sportives de qualité.

Je veillerai aussi à préserver notre mixité sociale en réclamant le financement pour la rénovation et la création de nouveaux logements sociaux. Avec sa proximité au fleuve, la présence de trois stations de métro et une rue commerciale dynamique, Verdun attire de plus en plus de nouvelles familles, une réalité qui entraîne malheureusement la raréfaction des logements et l’augmentation des loyers. Il faut que les ménages à faible revenu puissent continuer de se loger convenablement. Je garantirai un accès de proximité à une infirmière spécialisée au CLSC jusqu’à 21hr tous les jours et majorerai le financement de nos organismes communautaires et de réinsertion.

Enfin, l’explosion démographique que connaît L’Île-des-Sœurs pose différents problèmes que nous devons pallier. Je travaillerai avec les acteurs impliqués pour que se concrétisent le projet d’une nouvelle école primaire et l’ouverture de places au niveau secondaire. Je soutiens le projet d’un lien entre L’Île-des-Sœurs et la terre ferme de Verdun afin de favoriser cette belle mixité sociale. La congestion routière est préoccupante à L’Île-des-Sœurs. Le Parti Québécois propose de diminuer la circulation automobile par des solutions de covoiturage (application publique de type « Tinder ») et la refonte majeure de notre réseau de transport en commun (grand déblocage).

SOURCE : Constantin Fortier

Candidat du Parti Québécois de Verdun

514-288-3261

verdun@pq.quebec

