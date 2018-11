Maroc / MRE : Inscription à la Deuxième édition de l’Université d’Hiver 2018

Le Consulat Général du Royaume du Maroc à Montréal a le plaisir d’informer la communauté marocaine établie au Canada que le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration, organise du 19 au 24 Décembre 2018 , la deuxième édition de l’Université d’Hiver, au profit des étudiants marocains résidant à l’étranger, âgés entre 18 et 25 ans.

Les candidats intéressés par cette activité sont invités à consulter le site web dudit Ministère par le biais du lien électronique cité ci- dessous afin de télécharger le formulaire de participation et de s’enquérir des conditions d’admission et des documents requis.

Cliquer sur le lien pour l’inscription : http://universitemcmream.ma/

Il convient de signaler que la date limite d’inscription est le 07/11/2018.

Source : Consulat Général du Royaume du Maroc à Montréal.