Tribune libre : L’excellence dans l’exclusion

Le Gouvernement de M. Legault s’enfonce dans ses priorités:

1. Réduction de quotas d’immigrants;

2. La charte de la laïcité qui vise pour l’essentiel et pour aller droit les enseignantes avec foulard et les fonctionnaires avec kippa et turban;

3. La mise à mort de l’industrie de taxi, refuge essentiel de milliers de noirs, d’arabes et de musulmans, ingénieurs, lettrés et médecins pour la plupart, que la discrimination sacrifie sur l’autel du marché de travail.

Voilà dans quoi M. Legault et son gouvernement excellent: l’exclusion, la chicane et la diversion.

Entre-temps, le Québec souffre d’une pénurie de main d’oeuvre, surtout dans les secteurs de santé et éducation.

Dr Brahim Benyoucef (16 avril 2019)