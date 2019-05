Mon iftar parmi ceux qui ont eu un pied dans la tombe

Beaucoup de courage et beaucoup de résilience pour panser des blessures encore béantes. Chacun à une histoire à raconter : De ce jeune homme (à ma gauche sur la photo), avec le sourire, qui marche encore avec des béquilles à cet homme d’age mur (avec les lunettes sur la photo) qui a tenu à me faire suivre pas à pas le parcours de sa fuite salvatrice, en passant par cet homme qui ne peut plus prier qu’assis sur une chaise ou par ce jeune homme qui n’a pas reçu de blessures physiques mais qui a vu les victimes tomber les unes après les autres autour de lui, l’éclaboussant de leur sang. Il m’avoua qu’il n’a plus osé poser les pieds dans la mosquée jusqu’à aujourd’hui où le hasard l’a fait asseoir à côté de moi lors du repas de l’iftar. Mais à peine s’il a touché à son repas… occupé à me raconter, avec une voix brisée, ses cauchemars qui l’empêchent de dormir et dont les psi ne sont pas arrivés à exorciser. Même l’imam n’a pu étouffer ses émotions en évoquant les victimes du 15 mars dernier à la fin de la prière des Tarawih.