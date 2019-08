Marocains du Monde : Fin du mandat de Mme Habiba Zemmouri à la tête du Consulat général du Maroc à Montréal

Mme Zemmouri mettant en exergue les avancées qu’a connues le Maroc ,sous les 20 ans de règne de SM le Roi Mohammed VI, devant des membres de la communauté marocaine du Québec, des représentants des gouvernements provincial et municipal ainsi que devant plusieurs représentants du corps consulaire et des Organisations internationales gouvernementales. (Photo :MCE)

Ce fut Madame Habiba Zemmouri, consule générale du Maroc à Montréal, qui l’annonça elle-même le 30 juillet dernier au terme d’un discours riche en informations sur les grands changements qu’a connus le Maroc ces 20 dernières années; discours qu’elle prononça devant une salle comble, à Montréal (lors de la célébration du 20ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc) et où elle a également souligné la consolidation des relations régionales entre le Maroc et le Canada en général, et entre le Québec et le Maroc en particulier.

Concernant ce dernier point Mme Zemmouri rappela la visite officielle, à Rabat, de la Ministre des Relations Internationales et de la Francophonie, Mme Nadine GIRAULT , à la tête d’une importante mission économique. A l’issue de cette visite, fit remarquer Mme Zemmouri, ‘’une déclaration commune en matière d’enseignement supérieur ainsi qu’un premier accord de résidences croisées pour les artistes entre le Québec et le Maroc, ont été entérinés’’.

Mme Zemmouri rappela également la conclusion ‘’pour la première fois, d’une entente entre les Offices Jeunesse internationaux du Québec et le Ministère marocain de la Jeunesse et des Sports. Cette entente signée au Maroc, vise à favoriser un nouvel élan pour la mobilité bilatérale des jeunes Québécois et Marocains, âgés de 18 à 35 ans.’’

Mme Zemmouri conclut en remerciant les collègues et les institutions qui l’ont aidé, durant ses quatre années de mandat, à mener à bien sa mission; dont, entre autres, Mme Nouzha Chekrouni, ex ambassadeur de SM le Roi au Canada, Mme Souriya Otmani, l’actuelle Ambassadeur en poste à Ottawa, le Directeur régional de la RAM ainsi que les représentants des institutions financières marocaine en poste au Canada.

Rappelons que M. Fouad Kadmiri succédera à Mme Habiba Zemmouri en tant que Consul Général du Maroc à Montréal.

Par A. El Fouladi.pour Maghreb Canada Express, page 6, Vol. XVII, N°8 , AOUT 2019

Pour lire l’édition d’AOUT 2019, cliquer sur l’image: