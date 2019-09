Sur le Vif : Quelles opportunités pour les artistes francophones dans des marchés non occidentaux ?

‘’La francophonie élargie : Quelles opportunités pour les artistes francophones dans des marchés non occidentaux ?’’ fut le thème d’une table ronde organisée par le Centre culturel marocain (Dar Al Maghrib) en collaboration avec ses partenaires du POP Symposium, ce jeudi 26 septembre 2019, ici à Montréal.

Ouverte par Le Directeur du Centre culturel Marocain (M. Jaâfar Debbarh) en présence du Consul général du Maroc à Montréal (M. Fouad Kadmiri) et animée, ensuite, par Mme Sarah Shoucri (présidente-fondatrice de Shouk-Shouk; une entreprise montréalaise spécialisée dans le développement d’affaires et de projet internationaux), cette table ronde a permis à 3 artistes francophones de différentes origines ( Nadia Essadiqui1 , Philippe Manasseh 2 et Mobydick 3) de faire part au public de leurs expériences dans plusieurs pays comme le Maroc, le Liban, l’Égypte, la Tunisie, la Mauritanie, l’Arabie saoudite, la Mauritanie…

Pour écouter l’intégralité des interventions des trois artistes (En français sauf les 15 premières secondes qui sont en anglais) cliquer sur le lien : http://www.elfouladi.com/doc/DAR_MAGH-26-09-2019%20(3).MP3

ou sur l’image :

Par A. El Fouladi pour Maghreb Canada Express.