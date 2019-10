Politique municipale (Élection partielle dans le district Marc-Aurèle-Fortin) : Bruny Surin se lance dans la course

Le chef du Mouvement Lavallois -Équipe Marc Demers, Marc Demers, annonce avec enthousiasme que Bruny Surin s’est joint à sa formation politique et brigue le poste de conseiller municipal dans le cadre de l’élection partielle du district Marc-Aurèle-Fortin, dont le vote se tiendra le 24 novembre prochain.

« Il y a 5 ans, j’ai choisi de m’installer à Laval avec ma famille pour plusieurs raisons. Parfaitement située,Laval me permet, avec ses quartiers, ses espaces verts et ses diverses installations de vivre en accord avec ma passion: promouvoir les bienfaits d’un mode de vie sain et actif. Aujourd’hui, j’aspire à devenir conseiller municipal dans Marc-Aurèle-Fortin parce que j’aime être près des gens, j’ai envie de les représenter et de favoriser tout ce qui peut leur permettre d’être plus actifs, plus heureux »,déclara M. Surin.

Pour souligner cette candidature, M. Marc Demers y alla du commentaire suivant : « Bruny Surin est un athlète, un entrepreneur et un philanthrope des plus inspirants. Reconnu pour sa persévérance et sa grande générosité, il souhaite représenter les citoyens de Marc-Aurèle-Fortin au sein du Mouvement Lavallois afin de poursuivre avec nous la défense des intérêts des Lavallois, tout en participant à mettre en place les meilleures pratiques au sein de l’administration.Sa personnalité et son expérience font de lui un candidat de grande qualité qui contribuera au rayonnement de notre magnifique ville»

Rappelons que le poste de conseiller municipal du district de Marc-Aurèle-Fortin est vacant suite au décès subit de Gilbert Dumas, survenu en août dernier. À propos de Bruny SurinNé le 12 juillet 1967, Bruny Surin est un athlète émérite qui a participé quatre fois aux Jeux olympiques en athlétisme (1988, 1992, 1996, 2000). En 18 années d’une brillante carrière, Bruny a remporté 7 titres canadiens, 2 titres mondiaux consécutifs (60 m en salle), 2 médailles d’argent aux Championnats du monde (100 m) et une médaille d’or olympique.

En 2002, Bruny a pris sa retraite de la compétition. Marié et père de deux filles, il a souhaité demeurer actif dans le monde du sport et a créé la même année la Fondation Bruny Surin, qui promeut les bienfaits d’un mode de vie sain et actif tant au niveau physique que psychologique auprès des jeunes étudiants.Passionné et inspirant, il offre depuis plus de 25 ans des conférences partout au Canada dans lesquelles il aborde des thèmes liés à la persévérance, le dépassement de soi, la performance et le succès.

Entrepreneur accompli, il est aussi président-directeur général de Sprint Management, qui détient la marque de vêtements sports nommé Surin, disponible dans les 55 magasins de la chaîne québécoise L’Aubainerie.Médaille du jubilé d’or de la Reine Elizabeth II en 2002, intronisé au Temple de la renommée en 2010, médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II en 2012, Bruny Surin est également titulaire du grade de chevalier de l’Ordre national du Québec depuis 2016.Demeurant à Laval avec sa famille depuis 5 années, il apprécie vivement les changements positifs opérés dans sa ville depuis l’arrivée en place de l’administration Demers.

Souhaitant participer à faire de Laval un milieu de vie qui encourage toujours plus les saines habitudes de vie, il aspire désormais à représenter ces concitoyens à titre de conseiller municipal de Marc-Aurèle-Fortin, au sein du Mouvement Lavallois –Équipe Marc Demers.

Source : Communiqué de L’Équipe Marc Demers.