Conférence-débat sur les enjeux politiques, économiques et stratégiques entourant les changements climatiques

Dans le cadre d’une initiative personnelle, soutenue par des professeurs universitaires, visant à sensibiliser les jeunes chercheurs marocains (étudiants aux cycles de Maîtrise ou doctorants) aux différentes opportunités de recherche dans le domaine des changements climatiques, Dr Abderrahman El Fouladi, est invité, en tant que Conférencier (*), le 28 novembre 2019, par l’Université Sultan Moulay Slimane (Faculté des Sciences et Techniques) pour donner une conférence sur le thème : « DES PALÉOCLIMATS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES CONTEMPORAINS ET FUTURS« .

Cette conférence-débat, qui vient suite au succès de celle ayant été donnée par le conférencier (*) à l’ENS de Casablanca (Université Hassan II, le 16 octobre dernier, sur la hausse du niveau de la mer et ses impacts sur les zones côtières) va :

Outre les étudiants de l’Université Moulay Slimane, tous les acteurs et décideurs marocains, régionaux ou nationaux, œuvrant dans le domaine du climat, ou dont les fonctions sont liées aux changements climatiques sont vivement encouragés d’assister à cette conférence dont la période des questions pourrait déboucher sur l’ébauche d’une action commune en vue de catalyser une coopération entre universités marocaines et étrangères dans la recherche sur le climat.

Date de la conférence : 28 novembre 2019 ; à 10H00.

Lieu : Amphi de Conférences de la Faculté des Sciences et Techniques (Mghila, Béni Mellal)

Ayant accompli ses études en Géographie (Titulaire d’un PhD en Climatologie, d’une M.Sc, en SIG et d’un B.Sc en Environnement) ainsi qu’en Géomatique (diplômes techniques en topographie, en cartographie et en hydrographie) Dr Abderrahman El Fouladi oeuvre actuellement en tant que consultant indépendant en impacts des changements climatiques. Dans ce cadre, il a réalisé (ou participé à la réalisation) de différentes études de risques, désastres naturels et vulnérabilité environnementale modélisant les impacts futurs des changements climatiques; notamment dans la région des caraïbes et de l’Amérique du Sud.

Auteur ou co-auteur de plus d’une vingtaine d’articles, de rapports et de manuscrits, Dr El Fouladi a également participé, avec des communications orales, a plusieurs rencontres internationales sur les changements climatiques (Canada, Chine, Bhoutan, Maroc…) dont la COP22 à Marrakech.

Parallèlement à ses activités professionnelles, Dr El Fouladi est le directeur et l’éditorialiste du mensuel communautaire ‘’Maghreb Canada Express’’ qu’il créa en juillet 2003.