Toronto / Canada : Célébration du 44ème anniversaire de la Marche verte et du 64ème anniversaire de l’Indépendance du Maroc

La communauté marocaine établie à Toronto a célébré du 17 au 18 novembre 2019, dans une ambiance de fierté et de patriotisme, le 44ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et le 64ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, deux événements majeurs dans l’histoire contemporaine du Royaume, en présence des membres de la diaspora marocaine et de personnalités et dignitaires canadiens et étrangers.

Dans le cadre de la semaine culturelle marocaine organisée par l’Ambassade du Royaume du Maroc, ces journées de célébration organisées à l’initiative de l’Association Marocaine de Toronto (AMDT) en partenariat avec les Associations et Organismes marocains à Toronto se veulent, pour la communauté expatriée, une occasion de commémorer avec toute indépendance, solidairement et avec fierté, l’histoire, les traditions et l’attachement à notre mère-patrie , le Maroc.

Le point d’orgue de ces journées commémorative a été les deux grandes cérémoniesde levée du drapeau marocain sur l’Assemblée Législative de l’Ontario-Queen’s Park le 18 Novembre2019 et à l’esplanade de l’Hôtel de ville-North York Civic centre de la « Ville Reine » le 17 Novembre 2019, qui s’est déroulée en présence notamment du Maire de Toronto M John Tory, du Président de l’Assemblée Législative, l’Honorable Ted Arnott, de l’Ambassadeure du Royaume du Maroc S.E. Mme Souriya Otmani, du Consul Général du Royaume du Maroc M Fouad Kadmiri, de la Député et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, mme Gila Martow, de l’Ex Premier Ministre et Députée Mme Kathleen O. Wynne, du Député fédéral M Michael Levitt, du Député fédéral M Ali Ehsassi, de plusieurs Consuls Généraux des pays amis, de plusieurs Députés Provinciaux, de M. leJuge Mohamed Brihmi, du Consul Honoraire du Royaume du Maroc, M Ralph Lean, du Président de la communauté Juive Marocaine de Toronto M Simon Keslassy et de plusieurs officiels, dignitaires, Présidents des Associations, des entreprises partenaires et les Institutions gouvernementales et non gouvernementales.

En marge de cette célébration, plusieurs personnalités et membres de la diaspora marocaine ont tenu à souligner, sur un ton unanime, leur fierté et leur attachement au Royaume dans un cadre convivial d’échange et de partage entre l’ensemble des Marocains du Canada, d’une part, et entre les Marocains et les Canadiens d’autre part.

Nous tenons à remercier le Consul Général M Fouad Kadmiri ainsi que la délégation consulaire qui se sont déplacés spécialement à Toronto en vue de rapprocher l’administration des membres de la communauté marocaine résidant dans cette ville et sa région.Nous tenons à remercier la communauté Marocaine du Grand Toronto pour leur effort et leur engagement au succès de cet évènement, aussi nous tenons à remercier nos partenaires, nos sponsors, l’Assemblée Législative de l’Ontario et la ville de Toronto pour leur soutien.

Source : Texte intégral du communiqué de Presse de l’AMDT