Point de vue : Portrait de la COVID19

Je me suis dit en fin de compte , si je peux faire un portrait de cette Covid 19 , cela ressemblerait à quoi?

Oui, on nous dit que c’est un virus, ce n’est pas un être vivant , ressemble à une grippe passagère … Ben peut être oui peut être non , je ne suis pas bien placé pour trancher et dire ce que j’en pense …mais me livrer à une gymnastique sur mesure , je pourrais esquisser un portrait de cette Covid19 !

Je vois en lui d’abord un intrus, une espère de hôte imprévisible et inattendu qui vient vous gâcher une sortie , un rendez vous … de toutes sortes… un invité malotru sans bagages et qui nous vient de loin … c’est un étranger qui débarque sans visas , sans autorisation de séjour… Il s’invite chez nous de manière majestueuse, nous défiant nous et notre civilisation, notre savoir …

C’est aussi un personnage en colère et qui frappe par une égalité surhumaine ne faisant pas de discrimination entre pauvres et riches ,entre différentes couleurs de peau , entre plaines et montagnes, entre châteaux et bidonvilles , entre Nord et Sud …

J’ai l’impression qu’il se venge , qu’il n’a pas aimé en quelques sortes qu’on le prenne à la légère ; dès lors il respecte les nations qui ont eu pour lui une considération…Il est sérieux , orgueilleux et aime le montrer …

C’est un trouble fête, il réanime les conflits latents , amplifie l’égoïsme hobbesien , enterre la paix kantienne et fait valoir la force spinozienne… Il désire tant voler la vedette aux stars hollywoodiennes et des politiciens… C’est lui maintenant qui distribue les rôles…

Cette Covid19 est un amoureux de la nature ; il veut qu’on la laisse respirer … que nous nous en éloignions le maximum de temps possible et fait tout pour nous retenir davantage loin d’elle… de donner un soutien à celles et ceux qui se sont battus contre les OGM, les stations nucléaires, le réchauffement planétaire …. La Covid19 est de couleur verte …j’en suis sûr …

La Covid19 est un remonteur de conscience, un prêcheur … une tierce personne qui suspend la machine des oppositions politiques , idéologiques … mélange les genres … crispe et ridiculise la droite, la gauche , l’extrême droit, l’extrême gauche , le centre … ironise sur les futilités et déraisonnement humain.

La Covid19 est un amoureux de la lutte , de la conviction … apprécie l’effort même celui qui lui met fin … et dans sa forme de couronne , il s’agenouille devant les êtres solidaires , qui sacrifient tout pour l’humanité et s’éloigne d’eux .

Il partira les yeux tristes mais le regard confiant que certains au moins sur cette terre l’auraient compris!

.Par Abdelfettah El Fatin pour Maghreb Canada Express, (Édition électronique) Vol. XVIII, N°05 , page 5, Mai 2020.



Avis : Eu égard à la conjoncture spéciale relative à la COVID-19, Maghreb Canada Express sursoit temporairement à l’Édition Papier du journal.