L’Université Marocaine face à la COVID19 : Cas de l’Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal

Face au contexte épidémique (COVID-19), le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a pris différentes mesures pour contrer la propagation de l’épidémie et limiter ses effets. Les établissements de l’enseignement supérieur ont réagi en mettant en place des dispositifs sanitaires et éducatifs divers.

C’est le cas de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) de Beni-Mellal. Créée en 2007, l’USMS a vu son effectif évolué au cours des quatre dernières années passant de 5000 à plus de 20 000 étudiants. Sa structure s’est également renforcée. Trois Facultés lui servent désormais de socle principal : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Faculté des Sciences et Techniques, Faculté Poly- disciplinaires et une École Supérieure de Technologies.

Avec l’épidémie de COVID-19, l’USMS a dû faire face à de multiples défis éducatifs et pédagogiques en plus de ceux que lui imposent sa propre organisation et les travaux engagés pour l’augmentation et l’amélioration de ses capacités d’accueil. Et c’est grâce aux initiatives et au travail du Président de l’Université, Monsieur Nabil Hmina, et de son équipe pédagogique, professoral et administratif, que le défi a été relevé.

En effet, d’importants efforts ont été fournis par l’USMS afin d’accompagner les étudiants dans cette période difficile et ont permis d’achever l’année universitaire dans les meilleures conditions.

Dès le début du confinement, une stratégie d’urgence a ainsi été entreprise. Les cours qui étaient en temps normal dispensés en présentiel ont été remplacés par des enseignements à distance et ce depuis la diffusion du communiqué du Ministère le 13 mars dernier. Ainsi, tous les programmes ont été convertis en enseignement à distance. Cela a permis d’assurer la continuité pédagogique dans le respect des plannings de cours, sans aucune interruption ou incidence sur la scolarité des étudiants.

L’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) a alimenté ses ressources en ligne de 3 639 cours auxquelles s’ajoutent des visioconférences diffusées à distance. 31 771 étudiants ont pu bénéficier de la plateforme « Moodle et Teams Microsoft ».

Dans un communiqué transmis à la MAP, l’Université a indiqué que 35 538 comptes ont été créés pour les gestionnaires, les étudiants et les professeurs afin de leur permettre d’accéder aux plateformes pédagogiques de l’Université intitulées : « Moodle et Teams Microsoft ». Sur ces plateformes ont été déposés 3 639 cours parmi lesquels 760 ont été dispensés en temps réel avec l’outil « Microsoft Teams ».

Exemples des mesures prises par l’USMS

– L’activation d’une cellule de pilotage COVID-19 en vue de coordonner le fonctionnement institutionnel de l’Université, l’affichage des mesures de sensibilisation via divers supports (dont le site web, la page Facebook, les capsules vidéos).

– L’organisation d’une journée de sensibilisation à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;

– La suspension des cours en présentiel et la promotion de l’enseignement à distance ainsi que des activités et manifestations scientifiques ;

– La mise en place du télétravail ;

– La désignation d’un comité de veille au sein de la présidence de l’UMI ;

– La mise en place d’un comité de veille au sein de chaque établissement universitaire ;

– La mise en œuvre des mesures barrières de prévention et la désinfection d’une manière régulière de toute l’Université.

L’accompagnement des étudiants

– Le maintien des cours en utilisant les plateformes de l’enseignement à distance ;

– L’organisation de rencontres hebdomadaires en temps réel ;

– Le renforcement des dispositifs de communication avec les étudiants en utilisant plusieurs canaux d’échange ;

– La mise en place d’une cellule de veille traitant toutes les questions des étudiants sur la crise et son impact sur leur vie de confinement.

Les ressources numériques produites depuis la suspension des cours en présentiel

– La mise en place de cours en ligne via des plateformes d’enseignement à distance.

– La transcription des différentes activités pédagogiques en supports numériques.

– La mise en place des séquences en temps réel via des plateformes, l’enregistrement des cours des enseignants au sein de l’Université et leur mise en ligne sur la plateforme e-learning Moodle de l’Université.

En plus des efforts fournis par L’USMS pour sauver l’année universitaire et de protéger ses étudiants et son personnel de l’épidémie, elle a organisé un grand nombre de travaux et de conférences en rapport avec la COVID-19.

En effet, l’USMS a organisé, en ligne, la 6ème Conférence internationale sur L’Optimisation et Applications, les 20 et 21 Avril 2020, compte tenu du confinement et de l’Etat d’urgence décrété par les autorités compétentes en vue d’endiguer l’épidémie du nouveau coronavirus.

Plusieurs professeurs du laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et de gestion relevant de la Faculté Poly-disciplinaire, ont récemment animé une e-conférence sous le thème « Quelle politique fiscale pour atténuer les impacts économiques et sociaux de la COVID-19 ? ». Lors de cette visioconférence, ayant réuni plus de 140 participants, le débat a notamment porté sur les stratégies post-COVID-19.

Dans le cadre des efforts déployés par les universités marocaines en vue de mobiliser la recherche scientifique pour promouvoir des solutions urgentes et efficaces face aux conséquences socio-économiques de la COVID-19, et en collaboration avec L’Association Burkinabé de l’innovation et de l’intelligence économique (ABIIE ), le Laboratoire des Etudes et des Recherches en Sciences économiques et de Gestion (LERSEG) de la Faculté Poly-disciplinaire de Beni Mellal relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane, a organisé mercredi 03 juin 2020 une conférence internationale sur le tourisme au Maroc sous le thème « Le tourisme à l’ère de la COVID-19 : Enjeux , défis et perspectives »

Sous le thème « Entrepreneuriat Digital, une force motrice dans le nouveau modèle du développement inclusif et durable pour la période post COVID-19 », l’École Nationale de Commerce et de Gestion, la Faculté d’Économie et de Gestion et la Faculté Poly-disciplinaire, relevant de l’USMS de Béni Mellal, ont organisé la première édition de la conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’Innovation qui s’est déroulée entièrement en ligne sur Microsoft Teams les 19, 20 et 21 Mai 2020.

Sous le thème « La communication de crises à l’épreuve de la pandémie Covid’19 : regards croisés entre les quatre continents », le Laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et de gestion (LERSEG) relevant de la Faculté poly-disciplinaire de Beni Mellal (FP) a organisé, en ligne, le 8/5/2020 une conférence internationale.

A cela s’ajoutent une série d’événements et de conférences

– Ouverture en visioconférence des travaux de la Conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’innovation JEI-2020

– Les travaux de la Conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’innovation (JEI-2020) se sont ouverts, mercredi, par visioconférence, à l’initiative de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS).

Organisée par l’École Nationale de Commerce et de Gestion, la Faculté d’Économie et de Gestion et la Faculté Poly-disciplinaire relevant de l’USMS de Béni Mellal, sous le thème “Entrepreneuriat Digital, une force motrice dans le nouveau modèle du développement inclusif et durable pour la période post COVID-19”, cette première édition de la conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’Innovation se déroulera entièrement en ligne sur Microsoft Teams et sera animée par une équipe d’experts, consultants et professionnels des États-Unis, de la France, de la Pologne, du Sénégal et du Maroc.

A travers l’organisation de cette conférence international l’ENCG, la Faculté d’Économie et de Gestion et la Faculté Poly-disciplinaire de Béni Mellal expriment ensemble leur engagement d’incuber et de favoriser l’innovation conformément à la stratégie de l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal et à son plan académique.

L’Université Sultan Moulay Slimane reprogramme l’organisation de son e-Forum USMS-Entreprises édition 2020 dans le contexte de la COVID-19, vu que les incidences de cette épidémie ne seront pas anodines pour les entreprises en général et celles de notre région en particulier. Le thème choisi pour cette édition 2020 est « L’évolution de l’entreprise marocaine après le covid19 : quels métiers et quelles compétences ? ».

Cette rencontre a eu lieu le mercredi 03 juin 2020 à 10h sur Microsoft Teams. Le choix du thème s’inscrit dans le cadre de la mobilisation mondiale de la lutte contre la COVID-19 ainsi que ses retombés économiques aussi bien sur les entreprises que sur le marché d’emploi.

En somme, L’USMS a réussi à relever l’ensemble des défis imposés par l’épidémie Covid-19, mais sa mission n’est pas terminée, sachant que beaucoup d’incertitudes demeurent en la matière. Une série de mesures est déjà prise pour mieux gérer l’année universitaire 2020-2021et pour faire face à toute éventualité d’une nouvelle vague de la COVID-19.

Par Azeddine Mraizika,, Professeur d’Histoire à l’USMS (Maroc), pour Maghreb Canada Express, Vol. XVIII, N°07 , page 11, JUILLET 2020.

