17ème anniversaire de Maghreb Canada Express : Les médias communautaires; Une leçon d’engagement

Les enjeux médiatiques sont à dimensions multiples, et surtout politique et éthique. Les médias exercent une forte influence sur l’opinion publique, et, leurs pouvoirs sont universellement reconnus.

Les médias guident nos regards, et peuvent nous révéler le monde havre de paix ou scène apocalyptique. D’ailleurs, depuis un moment on n’entend plus parler des guerres en Syrie, en Irak, au Yémen, etc. ; je ne cesse ces derniers temps, alors, de me poser la question si les guerres qu’autrefois faisaient le menu quotidien des médias étaient en ce moment à l’arrêt ou bien, juste un détournement sélectif de regards, pour nous donner l’illusion que la paix est de retour. La même remarque s’applique aussi sur le cas de Daech et de la machine terroriste, qui nous a été montré comme une puissance qui parvenait à défier la coalition des plus grandes puissances du monde, et qui faisait à elle seule l’histoire quotidienne de la guerre, et qui d’un coup s’est éclipsée, et ses dizaines de milliers de monstres, engloutis. Et, dire, à quel point les médias guident nos regards et parviennent à programmer nos esprits. Paradoxalement, jamais il n’y a de questionnement à ce propos de la part des observateurs, des parlementaires et des animateurs des forums de débats.

Toutefois, l’audience des médias varie en fonction de la notoriété politique que l’on leur accorde et de l’aire d’audience dont ils jouissent. Ils puisent leurs forces dans le soutien politique et le soutien financier. Cette subordination aux pouvoirs de l’argent et du politique restreint leur liberté de manœuvre et compromet la neutralité que l’éthique des médias exige.

Depuis, les deux dernières décennies, le monde mondialisé et virtualisé, voit s’ouvrir de nouvelles perspectives dans la culture des médias, avec l’émergence des médias sociaux, qui allaient entrer en rivalité avec les médias de masse, et ouvrir la voie d’expression aux voix multiples. Il est très intéressant de voir à cet égard la puissance que des médias comme : Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube, etc., allaient prendre et, les nombreux phénomènes liés à la production d’images publiques, à la propagation de messages sociaux et politiques, à la publicité et au marketing, à l’émergence d’une nouvelle génération d’influenceurs sociaux, etc.

Les médias communautaires émergent aussi en force, ces dernières décennies, dans le contexte d’immigration, pour accompagner l’installation, des communautés culturelles diversifiées, de plus en plus croissante dans les pays d’accueil et d’immigration. Ces médias se font une place à part, dans la catégorie des médias de proximité, et ciblent une clientèle spécifique, dirigeant tous les efforts et messages autours des enjeux de l’intégration, du vivre-ensemble et des problématiques particulières aux populations issues de l’immigration, dont : la discrimination à l’emploi, l’intégration socioéconomique, la lutte contre le racisme, la revendication de l’équité sociale, etc. Au Québec, et avec la croissance des communautés maghrébines et des communautés musulmanes, entre autres, sont apparus, en plus des radios communautaires, et des journaux web, de nombreux journaux écrits, gratuits, et largement diffusés, pour accompagner ces communautés dans leurs revendications. On peut citer entre autres : Maghreb Canada Express, Atlas Media, Alpha, L’Initiative, Ksari (journal web), etc.

Ces médias ont manifesté une forte présence pour appuyer la revendication de l’équité à l’emploi, pour dénoncer le racisme, pour appuyer l’intégration dans l’harmonie et l’équité, et aussi pour dénoncer les guerres dans le monde, et surtout, celles menées dans les pays d’origine.

Je profite de la célébration du 17e anniversaire du journal Maghreb-Canada-Express pour saluer son fondateur M. Abderrahman El-Fouladi et son équipe, pour l’engagement, la persévérance, le courage et la fidélité. Bravo, bonne continuation et longue vie au journal.

Par Dr. Brahim Benyoucef (Montréal, Canada) pour Maghreb Canada Express, (Édition électronique) Vol. XVIII, N°07 , page 04, JUILLET 2020.

