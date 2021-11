Inauguration du Centre Communautaire Annour de l’AMMN à Montréal-Nord

Après deux ans d’efforts soutenus, et dans le cadre de sa politique de promouvoir le vivre-ensemble, l’Association musulmane Montréal-Nord vient d’inaugurer, ce 23 octobre 2021, son Centre Communautaire Annour .

Intérieur du CCA

L’événement eut lieu en présence de plusieurs personnalités du milieu politique, diplomatique et associatif. Il s’agit notamment de :

– M. Mhamed Ifriquine, Consul général du royaume du Maroc à Montréal;

-Mme Paule Robitaille. Députée libérale de Bourassa-Sauvé et Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’agriculture à l’assemblée nationale du Québec;

-M. Rony Sanon, Attaché politique du député libéral fédéral Emmanuel Dubourg;

– Mme Chantal Rossi (Parti Ensemble Montréal), conseillère de la ville, arrondissement Montréal-Nord, Vice-présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports et membre de la Commission de la présidence du conseil;

– M. Abdelhaq Sari (Parti Ensemble Montréal), conseiller de la ville, arrondissement Montréal-Nord et vice-président de la Commission sur la sécurité publique;

– M. Jean-Marc Poirier (Parti Ensemble Montréal), conseiller d’arrondissement de Montréal-Nord

– Policiers Sociocommunautaires du Poste de quartier (PDQ) 39.

Ayant pris la parole après la cérémonie de coupure du ruban inaugural, Mme Robitaille rendit hommage à l’Association Musulmane de Montréal-Nord (AMMN) pour ses activités sociales et d’assistance aux plus démunis de la ville lors de la COVID-19. Et de conclure que le Centre communautaire Annour, dont les activités s’inscrivent dans la tradition de l’AMMN, est un centre qui n’est pas seulement pour la communauté marocaine mais pour toute la communauté de Montréal-Nord, ‘’un centre qui rassemble et qui s’ouvre sur l’autre ! C’est un bel apport pour Montréal-Nord’’ (Fin de citation).

Par ailleurs, et dans une déclaration à la fin de la cérémonie d’inauguration, le Consul Général du Royaume du Maroc à Montréal salua ‘’Un centre dont nous devrions tous être fiers car ses objectifs s’inscrivent dans le cadre d’ouverture et de tolérance qui font la fierté du Maroc’’. Ce centre, non seulement il enseigne la langue ainsi que les us et coutumes du Maroc, mais il met en exergue la grande capacité d’intégration de la communauté marocaine dans le pays d’accueil.

De son côté, M. Abdelaziz Rzik, président du Centre Communautaire Annour (CCA) a réitéré la volonté de cette institution communautaire d’être ouverte, 7 jours sur 7, pour toutes les croyances et toutes les cultures, et ce, par la programmation d’activités spéciales comme des cours de langues, de cuisine, de taekwondo, de couture et d’aérobie.

En ce qui concerne les activités spécifiquement proposées aux musulmans en général, et aux maghrébins en particulier, il y a lieu de souligner la programmation des cours d’arabe et d’apprentissage du coran

La cérémonie d’inauguration s’est terminée par Un hommage public à toutes les sociétés et les artisans qui ont veillé la rénovation, la sécurité et la décoration du CCA. Des plaques commémoratives ont été offertes notamment à :

Rénovation-Benel,

Installation Centralvac Inc.,

Energie SYS,

Salem Hujic Aluminium,

Brahim Aomri Plombier,

Les services Clim Action Inc.

Par Abderrahman El Fouladi pour Maghreb Canada Express, Vol. XIX, N°11 , page 15, Novembre 2021

