Maroc / COVID-19 : Un discours royal ferme pour maintenir la vigilance

Le discours royal prononcé à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue un appel ferme pour le maintien et la poursuite de la vigilance sanitaire, en tant que défi majeur pour gagner le combat contre le nouveau coronavirus (Covid-19) et préserver la sécurité de la société, a assuré l’écrivain et chercheur Atik Essaid.

Faute de respecter les mesures de précaution, comme l’a bien souligné SM le Roi Mohammed VI, la situation épidémiologique risque de se détériorer et anéantir les acquis accomplis depuis l’apparition de la pandémie, a considéré l’enseignant à la Faculté de droit d’Ain Chock à Casablanca.

La préservation et la bonification des réalisations passent par l’élargissement du champ de la culture sanitaire au sein de la société, un paramètre devenu vital pour juguler une large diffusion du virus et pouvoir retourner à une certaine normalité, a-t-il soutenu.

Le discours royal a, de ce fait, souligné la vertu de faire prévaloir l’esprit patriotique et de responsabilité, qui exige de tout un chacun de se monter soucieux quant à la protection de la santé d’autrui et l’adoption des gestes barrières vivement recommandés par les autorités compétentes.

Le diagnostic de la situation épidémiologique, tel que dressé dans le discours royal, interpelle tout le monde pour s’imprégner, en ces moments critiques, des nobles valeurs de solidarité et d’entraide, dont sont connus les Marocains et qui se sont remarquablement manifestées durant les étapes cruciale de l’histoire nationale, à leur tête l’épique Révolution du Roi et du Peuple pour le recouvrement de la liberté et de l’Indépendance, a fait savoir M. Essaid.

Le discours a exprimé, de manière claire et limpide, l’intérêt spécial que porte le Souverain pour la santé et la sécurité de tout citoyen dans ces temps difficiles, durant lesquels le Maroc a entrepris, sous la conduite éclairée de SM le Roi, une série de mesures et d’initiatives de solidarité selon une approche proactive et prospective, en vue d’endiguer les conséquences sociales et économiques de la pandémie, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le chercheur a noté que le discours royal a attiré l’attention sur la gravité de la situation épidémiologique, qui ne porte pas à l’optimisme, en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, essentiellement le non-respect des mesures barrières, ce qui peut imposer un reconfinement total, dans le cas où le compteur des contamination continue de grimper.

Un retour à la case départ va avoir des répercussions rudes sur la vie des citoyens et l’activité économique, a-t-il fait remarquer, invitant tout un chacun à un strict respect des consignes sanitaires et à davantage de responsabilité et de conscience pour gagner ce défi.

Source : MAP