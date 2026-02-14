Epstein : l’île du silence

Par Abderrafie Hamdi (Rabat, Maroc)

On aimerait que l’affaire Epstein soit simple. Un monstre, une île, des abus, une justice tardive. Fin de l’histoire. C’est d’ailleurs ainsi que l’opinion publique préfère souvent consommer les scandales : sous forme de récit moral. Un homme dépravé, des élites cyniques, un décor exotique, et la confirmation rassurante que le mal a un visage.

Mais ce dossier résiste à cette lecture confortable. Parce qu’il ne raconte pas seulement la chute d’un individu. Il raconte l’efficacité d’un monde.

Epstein n’a pas été un accident. Il a été un dispositif

Et c’est précisément cela qui rend l’affaire plus inquiétante que les faits eux-mêmes : l’idée qu’une criminalité aussi sordide puisse fonctionner longtemps, non pas malgré le système, mais à l’intérieur du système. Avec ses codes, ses protections, ses relais, ses zones grises, et parfois même ses complicités silencieuses.

Le réflexe moral, dans ce genre de crise, est immédiat : condamner, s’indigner, se rassurer. Or la morale, si elle ne s’accompagne pas d’une analyse du pouvoir, devient une manière élégante de ne pas comprendre. Car le vrai sujet n’est pas seulement : « qu’a-t-il fait ? » Le vrai sujet est : « comment cela a-t-il été possible ? »

Pour qu’un homme puisse attirer, contrôler et exploiter des victimes pendant des années, il faut beaucoup plus qu’une perversité individuelle. Il faut une logistique, une stratégie, une gestion des risques. Il faut surtout une capacité rare : celle de se rendre indispensable à ceux qui comptent.

Epstein n’était pas seulement un prédateur. Il était un point de passage

Dans les affaires de ce type, le crime ne survit pas grâce au secret absolu. Il survit grâce à un équilibre pervers : chacun sait assez pour rester lié, mais pas assez pour se sentir responsable. On ne se tait pas forcément parce qu’on ignore. On se tait parce qu’on comprend que parler coûte plus cher que se taire.

L’affaire Epstein dit quelque chose de brutal sur la modernité politique : l’influence n’est plus seulement une question d’argent. Elle est devenue un réseau, une économie, une circulation. On y retrouve finance, politique, médias, justice, communication : non pas comme des blocs séparés, mais comme des sphères capables de se protéger mutuellement, par intérêt, par peur, ou par calcul.

Dans ce monde-là, le scandale n’est jamais seulement un scandale. Il devient une ressource : moyen de pression, monnaie d’échange, instrument de neutralisation, dossier qu’on ouvre ou qu’on referme selon les circonstances.

Et c’est ici que l’affaire cesse d’être un sujet de morale privée pour devenir un sujet de politique au sens le plus froid du terme : celui des rapports de force.

« L’île n’est qu’un décor…

On se trompe lorsqu’on résume tout à une île. L’île n’est qu’un décor, presque un symbole. Le cœur du système est ailleurs : dans la sélection des cibles, dans la mise en relation, dans la production du silence.

Ce qui frappe aussi, c’est l’universalité sociale du dispositif : on y croise des célébrités et des inconnus, des pays riches et des pays pauvres, des gens de tous horizons. Dans ce théâtre, le privilège donne l’illusion d’une égalité : tout le monde semble pouvoir entrer. Mais la réalité est plus cruelle : les portes ne s’ouvrent pas de la même manière pour tous. Les puissants s’y aventurent en touristes. Les faibles y entrent comme des proies.

La violence, dans ce système, n’est pas seulement sexuelle. Elle est aussi sociale. Elle s’appuie sur une vérité ancienne : plus on est fragile, plus on est utilisable.

L’affaire Epstein rappelle enfin que le mal ne se présente pas toujours sous la forme d’un démon solitaire. Il peut prendre la forme d’un professionnel, d’un homme qui comprend les codes, qui maîtrise les apparences, et qui construit autour de lui une zone de protection.

Il serait cependant trop facile d’en tirer une conclusion simpliste sur « l’Occident hypocrite » ou « les sociétés décadentes ». Car le même monde qui a permis à Epstein d’exister est aussi celui qui a fini par dévoiler une partie de la vérité : presse d’investigation, justice, opinion publique.

Les sociétés ne se jugent pas seulement aux crimes qu’elles abritent, mais à leur capacité à exposer les crimes, à enquêter, à poursuivre, et à briser l’impunité — même tardivement.

Reste le message essentiel : la morale ne suffit pas. Sans institutions solides, elle se réduit à un discours. Sans contrôle du pouvoir, les valeurs deviennent une décoration.

L’affaire Epstein ne raconte pas seulement une déviance. Elle raconte ce moment où l’abîme cesse d’être une marge, et devient une pièce du système.