SYNOPSIS :

Maroc, fin des années soixante. Alors que le Royaume s’enfonce dans les Années de plomb et l’état d’exception, le jeune Bassou entame un exil intérieur. Chassé par la rigidité des tabous d’un père conformiste et brisé par un premier échec scolaire, il choisit la révolte. De l’internat-prison de Casablanca aux chantiers poussiéreux des confins de l’Atlas, sa route croise celle de Lazaar, son frère de cœur, un idéaliste qui ne rêve que d’ordre, d’absolu et d’uniforme.

Lorsque le destin du pays bascule dans les feux des coups d’État militaires et que s’éveille la tragédie du Sahara Marocain, les cahiers de Maths s’effacent définitivement devant l’acier des armes. Devenus officiers de l’Armée Royale, Bassou et Lazaar se retrouvent propulsés en première ligne face à une guérilla insaisissable. Des fortins d’Amgala aux dunes fortifiées du Mur de sable, jusqu’au sacrifice final sous le ciel de pourpre de Dakhla, ce récit retrace l’épopée d’une génération à laquelle le Maroc nouveau doit beaucoup.

Dans un style digne d’Antoine de Saint-Exupéry, « Un désert rouge et vert » est une fresque littéraire et historique captivante. C’est le portrait vibrant de deux enfants de la terre qui, au cœur du désert et de la fureur des hommes, ont cherché la seule chose qui valait la peine d’être vécue : leur dignité d’hommes libres.