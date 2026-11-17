Il y a des enfants qui naissent avec une cuillère d’argent ou même d’or dans la bouche. Issus de familles aisées financièrement et profitant des privilèges, d’immunité permanente et des garanties que leur offre la ploutocratie. Ils vivent sereinement, sans suer et sans aucun souci matériel, à l’abri des souffrances dues aux insuffisances, de l’abstinence quasi-quotidienne et de la frustration. Ils naissent, grandissent, évoluent normalement et meurent dans l’opulence, entourés de leurs proches et amis.

Pour ces enfants, « les fils de famille », la trajectoire de leur vie, de leur avenir/devenir est quasiment bien tracée d’avance. Leur route est goudronnée et sans virages, ce qui leur permet de voyager les yeux fermés. Quand ils risquent de traverser une zone de turbulence, c’est toute une famille tentaculaire et tout un système népotique qui interviennent pour redresser la situation compromise et remettre le train sur les rails. Ces enfants voyagent sur un bateau qui ne risque jamais de chavirer, malgré la fureur et la violence de certaines tempêtes imprévues qui risquent de le menacer de temps à autre. Pour ces enfants des classes dominantes et hégémoniques, l’école et la formation seraient de simples étapes et une formalité pour légitimer le rôle qu’ils convoitent pour superviser et diriger le pays, le moment venu.

Dans la majorité des pays pauvres classés dans un bloc hétérogène qu’on désignait par le vocable « tiers-monde », il y a aussi des enfants appartenant à une autre catégorie sociale qui est censée « produire » des ouvriers agricoles et une manœuvre docile, bon marché et surtout moins regardante quant aux conditions, souvent inhumaines, des conditions du travail . Ces enfants « malchanceux » formaient une majorité écrasante au Maroc durant les décennies 40, 50, 60 et même 70 du siècle dernier. Contrairement aux enfants de la première catégorie, les enfants de la classe paysanne et du prolétariat des villes naissent avec un mors en caoutchouc dans la bouche, ou une cuillère en bois et ce, dans les meilleurs cas.

Dénudé dès la naissance et dénué de tout confort au sein de familles désargentées, ces enfants grandissent dans des langes récupérés grâce à une « réutilisation intelligente » de haillons qui ne servaient presque à rien. Quasi-omnivores, ces enfants se sont habitués aux bruches de la fève qui envahissent leurs assiettes de légumineuses. Ils sont obligés de manger sans contester la qualité des aliments imposés par la famille. Parfois sous alimentés, mais le plus souvent mal nourris, ces enfants ont pu lutter contre les mauvaises conséquences du mauvais régime alimentaire par un effort physique, parfois éreintant et insupportable, et surtout par un milieu naturel propre et non pollué. Certes, ils ne mangeaient pas bien mais ils ne se nourrissaient pas de la malbouffe. C’est pourquoi, la majorité des enfants vivant dans les montagnes et les zones rurales marocaines étaient très forts physiquement et résilients.

Malheureusement, quand ils atteignent l’âge d’adolescence et peuvent réagir au lieu de subir, ces malheureux êtres se trouvent devant une barricade, une forteresse inexpugnable construite et fortifiée par des parents souvent violents, voire cruels. Ces derniers ne se contentaient pas uniquement de la violence verbale. Handicapés par l’ignorance, ils préfèrent le recours systématique à la violence verbale et physique pour faire taire leurs contradicteurs et leurs détracteurs.

Extrêmement canoniques, ultra conservateurs et réactionnaires, les pères ou tuteurs ne veulent que des « ânes bâtés », des créatures qui acceptent de souffrir sans réclamer le droit légitime de réfléchir et de réagir pour lutter contre les injustices injustifiées, les violences disproportionnées et la cruauté des pères et des marâtres, car la polygamie était presque la règle, et non l’exception , dans les campagnes marocaines, avant l’indépendance. A une certaine époque, les enfants n’avaient pas le droit de s’insurger contre la loi du plus fort et surtout contre la loi du plus fou.

En 2012, Abderrahman El Fouladi a publié un premier roman autobiographique sous le titre « De Boujniba à Montréal. Parcours du combattant d’un va-nu –pieds». Dans ce roman, Abderrahman a largement fouiné dans ses souvenirs, et fouillé en rouvrant certaines cicatrices et blessures d’antan, pour reconstruire sa vie et exhumer son passé. A l’époque, Abderrahman parlait de lui, de sa jeunesse telle qu’elle a été réellement vécue.

Pour ce faire, il n’était pas dans l’obligation d’inventer ou de choisir le lexique qu’il faut pour que le lecteur puisse imaginer facilement la vie d’un autre. Abderrahman a vécu l’horreur, la cruauté, les affres, les vicissitudes de la vie et surtout les mauvais coups du sort. Il n’a pas entendu parler de la violence, des effets dévastateurs des illusions, prévues ou imprévues, sur l’âme et le corps. Abderrahman a souffert de l’injustice et de la cruauté de la nature et de l’Homme. C’est pourquoi, il est capable de décrire et de reconstruire parfaitement les vies des autres sans les travestir, les altérer, les appauvrir ou les exagérer par un discours emphatique.

Quatorze ans après, Abderrahman est de retour. Fidèle à sa ligne éditoriale, à ses convictions et ses centres d’intérêt, il propose aux lecteurs ce nouveau roman intitulé : « Un désert sang-rouge et vert ». Ainsi, Abderrahman reprend son bourdon pour proposer aux lecteurs une fresque littéraire qui leur permettrait d’entreprendre un long voyage dans le Maroc postcolonial. Ce roman est aussi une immersion dans la vie de Bassou, un officier des Forces Armées Royales du Maroc indépendant.

Bassou, le personnage principal de ce roman, était le fils aîné d’un mineur- boutefeu de l’Office Chérifien des Phosphates ( OCP), un puissant groupe minier, créé par les autorités coloniales françaises en 1920 pour assurer l’extraction, la transformation et la commercialisation du phosphate et de ses dérivées, à partir de l’exploitation du bassin minier de Khouribga.

Khouribga est une ville moyenne marocaine située à 120 kilomètres au Sud de Casablanca et de 154 kms au Sud de Rabat, la capitale du Royaume du Maroc. Khouribga, la capitale mondiale du phosphate fait partie de la région de Béni Mellal-Khénifra, une région du centre du Maroc et l’une des plus riches zones agricoles du pays. Plusieurs villes petites ou moyennes villes se situent à proximité de Khouribga dont notamment : Boujniba, la ville natale d’Abderrahman El Fouladi, Oued Zem (fleuve du lion) surnommé ville des martyres, et Bejaad ( Boujad ou Jaâidane selon certains anciens habitants de la région). Evidemment, on ne peut pas parler de la ville d’Oued Zem sans évoquer le 20 Août 1955, date du soulèvement populaire des tribus d’Oued Zem pour protester fortement contre la déposition forcée et l’exil du Sultan Mohammed Ben Youssef par les autorités coloniales françaises, le 20 Août 1953. En 1955, des milliers de vaillants combattants issus de toutes les tribus de la région dont notamment Smaâla, Aoulad Abdoune, Béni Khirane et Béni Smir ont violemment attaqué les intérêts français, les colons étrangers et les forces de l’ordre à Oued Zem et ses environs dont notamment le centre minier Ait Amar.

Fils d’un Amazigh, originaire d’un petit douar de la plaine de Tadla, Bassou aurait vu le jour quelques années avant l’indépendance du Maroc en 1956. Bassou était un très bon et brillant élève. Il a réussi un parcours sans faute jusqu’au Baccalauréat, en 1969, l’année scolaire durant laquelle, il a tout raté.

Pour la première fois de sa vie scolaire, Bassou goûta à l’amertume de l’échec. En 1969, Bassou rata la première session du Baccalauréat, certainement par manque de préparation. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Bassou récidiva et rata la deuxième session de septembre, car il ne s’est pas présenté aux examens le jour fixé à cette fin par l’administration.

Fortement secoué, déçu et désillusionné, Bassou décida, la même année, de jeter l’éponge et rendre son tablier d’élève. En effet, quelques semaines seulement après la reprise des cours au début de l’année scolaire 1969/1970, Il décida, unilatéralement et brusquement, de renoncer aux études en les troquant contre le poste de professeur ou maître -suppléant « chargé de cours », un poste attribué à des personnes, sans aucune formation pédagogique. Par cette formule, l’administration souhaitait lutter contre le manque de professeurs professionnels, surtout dans les écoles primaires construites dans les zones rurales, et dans le premier cycle secondaire dans les petits villages qui peuplaient certaines régions éloignées du Maroc.

Fils d’un ex-ouvrier de l’OCP et propriétaire terrien, Bassou rêvait d’un avenir meilleur. Pour lui, l’école est une bouée de sauvetage et un ascenseur irremplaçable qui lui permettrait une promotion sociale rapide. C’est pour cette raison que Bassou n’a pas osé rompre tous ses liens avec les études. Deux ans après son échec à Casablanca, Bassou décida de renouer avec les études et arriva à décrocher son Baccalauréat scientifique, mais en tant que candidat libre du lycée Descartes de Rabat, un célèbre et prestigieux lycée de la mission culturelle française du Maroc.

Pour Bassou, le Baccalauréat est un sésame qui lui a permis d’accéder à l’Académie Royale Militaire de Meknès pour y rejoindre Lazaâr ( le blond), un de ses meilleurs amis d’enfance. Durant sa carrière militaire, il a fait preuve de courage exemplaire et d’abnégation. Après quelques années passées au Nord du Maroc, Bassou a été affecté au Sahara marocain en tant qu’officier au sein des Forces Royales Air qui constituaient l’une des branches des Forces Armées Royales du Royaume du Maroc. Affecté au Sahara marocain, Bassou avait une mission claire : croiser le fer avec les éléments du Polisario qui utilisaient les techniques de la guérilla et de la guerre d’usure pour affaiblir le Maroc.

Outre le style raffiné et le choix méticuleux des mots pour décrire l’indicible, ce qui m’a le plus étonné, en lisant attentivement ce roman, ce sont les nombreux points communs entre Bassou et Abderrahman El Fouladi. Originaires de la même région, Abderrahman et Bassou sont des fils de deux ex-boutefeux de l’OCP. Brillants élèves jusqu’au Baccalauréat, ces deux « mauvais perdants », pour une raison ou une autre, ont dû plier l’échine devant leur premier échec scolaire à Casablanca. Heureusement pour eux, ils se ressaisissaient après un bref passage à vide, un moment de panique et d’hésitation. Quelques années seulement après leur renoncement volontaire aux études, ils se réconcilièrent avec les livres. Ce qui leur a permis de décrocher le Baccalauréat, en tant que candidats libres au lycée Descartes de Rabat, un des prestigieux lycées de la mission française au Maroc.

En plus des erreurs, des bévues et de maladresses, les deux hommes avaient la même passion : les armes. Pour dissiper toute confusion à ce sujet, il sied de préciser que si Bassou a pu manipuler et utiliser les armes contre les ennemis du pays, Abderrahman a dû se contenter de n’utiliser le fusil que durant les périodes de chasse.

J’ai connu Abderrahman El Fouladi à Ottawa en septembre 2001, quelques jours seulement après le début de ma mission au sein de l’ambassade du Maroc au Canada. A cette époque, Abderrahman habitait à Montréal, la métropole de la province du Québec, située à 200 kms à l’Est d’Ottawa. Malgré la distance entre Montréal, sa ville de résidence, et Ottawa, la capitale nationale du Canada et lieu de son travail, Abderrahman se présenta toujours le premier devant le siège de l’ambassade, et parfois bien avant les agents qui habitaient à Ottawa et dans les petites villes francophones mitoyennes.

Abderrahman, qui était responsable du service informatique, avait une particularité qui le singularisa. Il se mit vite au travail comme s’il avait honte de gaspiller ou de galvauder la moindre minute. Durant toute la durée du travail, Abderrahman s’interdit de parler aux collègues. Il était toujours soit en train de travailler, soit en train de réfléchir à la solution à trouver pour régler un problème technique. Il était toujours en train de faire quelque chose.

C’est pourquoi, il était très respecté et très apprécié par tout le staff de l’ambassade et notamment l’ambassadeur, Feu Abdelkader Lecheheb, qui n’avait jamais besoin de donner des instructions à El Fouladi, un homme responsable, professionnel et intelligent, qui sait quand et comment agir pour la bonne marche de l’ambassade, qui commençait de dépendre du clavier et non des stylos.

Pendant mes premières semaines à Ottawa, Abderraham était, pour moi, une personne énigmatique, qui cache une personnalité difficile à déchiffrer. Il était très efficace au travail, très généreux dans les efforts, mais une personne taciturne qui ne parle que très rarement. Il était flegmatique et imperturbable .Il voulait se retrancher derrière « une apparence trompeuse », un fortin qui en ferait un homme naïf et stupide, n’ayant aucun bagage intellectuel. Après quelques semaines, et grâce à l’initiative d’un ami commun et un sympathique collègue, nous avons pris l’habitude de nous réunir de temps à autre, après les heures du travail, dans un café de la ville.

C’est à partir de ces moments de liberté relative que j’ai commencé à découvrir les énormes qualités intellectuelles et la vraie personnalité de mon ami Abderrahman. Lors de nos discussions à bâtons rompus, Abderrahman se contentait d’un minimum de mots, mais des mots bien choisis, et de courtes phrases bien agencées. Le plus souvent, il se contentait d’un bref sourire. Au lieu des mots, il préférait réagir par les yeux, les cils ou les sourcils. Pendant des semaines, j’ai vainement essayé de comprendre l’équation du comportement d’Abderrahman, Malheureusement, c’était une équation à plusieurs variables et partant difficile à résoudre. Après plusieurs tentatives, j’ai pu fracasser la vitrine et découvrir ce qu’Abderraman a toujours essayé de cacher : la pureté parfaite de l’âme et de l’esprit.

Et ce n’était pas par pur hasard qu’Abderrahman devint « le sage du petit groupe » qui nous a beaucoup aidés pour mieux comprendre et raisonner le monde où nous vivions.

Ahmed SABER, à Rabat, le 13 Novembre 2026