Ottawa accordera la résidence permanente à jusqu’à 100 000 travailleurs établis au Canada

DIEPPE (Nouveau-Brunswick) — Le gouvernement fédéral a dévoilé, le 12 novembre 2026, les modalités d’une mesure temporaire permettant aux provinces et aux territoires d’octroyer la résidence permanente à un maximum de 100 000 travailleurs déjà présents au pays, ainsi qu’à leurs familles, dès 2027.

Présentée par la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, cette initiative annoncée dans le budget de 2026 vise à pallier les pénuries de main-d’œuvre tout en évitant d’alourdir la pression sur le logement et les infrastructures locales.

Une marge de manœuvre pour les provinces

Dans le cadre de cette mesure, Ottawa offrira aux gouvernements provinciaux et territoriaux des places supplémentaires et facultatives au sein du Programme des candidats des provinces (PCP). Ces administrations auront jusqu’au 31 mars 2027 pour utiliser ces quotas afin de retenir des travailleurs qualifiés qui soutiennent déjà l’économie de leurs collectivités.

« Notre gouvernement est conscient qu’en maintenant en poste des travailleurs qualifiés et bien établis, nous pouvons soutenir la croissance économique et aider nos entreprises à prospérer », a déclaré la ministre Lena Metlege Diab lors de l’annonce. « Grâce à cette nouvelle mesure à durée limitée, présentée parallèlement à notre plan viable en matière de niveaux d’immigration, nous travaillerons en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin d’apporter certitude et stabilité à un nombre encore plus grand d’employeurs, de travailleurs et de familles partout au Canada. »

Les provinces pourront notamment sélectionner des travailleurs ayant déjà soumis une demande de résidence permanente et étant en attente d’une décision dans le cadre de plusieurs programmes fédéraux :

Le Programme d’immigration au Canada atlantique.

Des programmes fédéraux fermés aux nouvelles demandes, tels que le Programme de visa pour démarrage d’entreprise et le Programme des travailleurs autonomes.

Des projets pilotes fermés, incluant celui sur l’agroalimentaire et les programmes des aides de soins à domicile.

D’autres volets humanitaires et familiaux inclus

Outre les travailleurs sélectionnés par les provinces, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) utilisera cette mesure temporaire pour accélérer la transition vers la résidence permanente de plusieurs autres groupes de demandeurs déjà en attente :

Regroupement familial au Canada : Jusqu’à 45 000 époux, conjoints de fait et enfants à charge de citoyens canadiens ou de résidents permanents vivant au pays.

Jusqu’à 45 000 époux, conjoints de fait et enfants à charge de citoyens canadiens ou de résidents permanents vivant au pays. Résidents de Hong Kong : Jusqu’à 32 000 personnes ayant postulé via la voie d’accès dédiée (fermée depuis août 2026).

Jusqu’à 32 000 personnes ayant postulé via la voie d’accès dédiée (fermée depuis août 2026). Familles ukrainiennes : Jusqu’à 18 800 demandeurs inscrits à la voie d’accès au regroupement familial (fermée depuis octobre 2024).

Jusqu’à 18 800 demandeurs inscrits à la voie d’accès au regroupement familial (fermée depuis octobre 2024). Motifs d’ordre humanitaire : Jusqu’à 12 600 personnes ayant déjà été jugées admissibles.

Aucune démarche requise

Le ministère précise que cette initiative est distincte de la mesure sur les travailleurs au Canada issue du budget de 2025. Elle ne crée aucun nouveau programme et ne rouvre aucune voie d’accès fermée. Les personnes concernées n’ont aucune démarche supplémentaire à entreprendre ni à contacter IRCC pour bénéficier de ce traitement accéléré.