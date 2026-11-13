Le bras de fer à l’ONU qui mit fin à la MINURSO

Par Said Charchira (*) (Düsseldorf, le 12 Novembre 2026)

Faute d’accord au Conseil de sécurité de l’ONU, la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a officiellement entamé son retrait progressif. Les tensions géopolitiques majeures au sein de l’ONU, expliquent ce blocage. En effet, face aux vétos croisés (USA-Russie), le Secrétaire général de l’ONU, a acté la fin de la mission. Alors que l’assemblée générale de l’ONU tenait une réunion ce 10 novembre pour discuter du veto russe, le démantèlement et le rapatriement des quelque 340 personnels (observateurs militaires et civils) ainsi que la fermeture des 13 installations onusiennes, ont commencé.

La fin du mandat de la Minurso le 31 octobre 2026, après une présence de 35 ans, laisse le dossier en dehors des rituels de négociations annuels de l’ONU et fait naître plusieurs risques majeurs pour la région. En effet, le retrait du dispositif d’observation (environ 160 observateurs militaires et 180 civils) supprime le « parapluie » et le tampon neutre des Nations unies qui surveillaient le cessez-le-feu. A rappeler que même si elle n’est pas parvenue à organiser le référendum d’autodétermination au Sahara marocain, son départ prive la communauté internationale d’un dispositif indépendant de surveillance.

Si elle ne servait qu’au maintien d’un statu quo stérile, sa présence pour faire tampon et documenter la situation, permettaient de maintenir une pression diplomatique sur les protagonistes, peu désireux d’être désignés comme responsables d’une escalade. La crainte que l’absence de Casques bleus est partagée par beaucoup de pays. D’autant plus, que si le Maroc s’est engagé à respecter le cessez-le-feu de manière unilatérale, le Front Polisario a déjà déclaré en 2020 qu’il rompe unilatéralement ce même cessez-le-feu. En effet, même si les deux pays ont évité jusqu’ici un affrontement direct généralisé, le risque que des calculs politiques internes soient utilisés est bien réels.

Dans tous les cas, le Maroc considère ce retrait comme une opportunité et un pas vers la reconnaissance définitive de sa souveraineté via son plan d’autonomie. Il s’est félicité de cette décision, estimant que le mandat initial de la mission était obsolète. En effet, pour Rabat, la fin de la MINURSO est interprétée comme un pas décisif vers la clôture définitive du dossier du Sahara marocain sous l’égide de l’ONU. C’est aussi la fin de l’internationalisation du dossier. D’ailleurs, dans son communiqué, le Cabinet Royal estime que la non-reconduction signifie la fin de la saisine périodique du Conseil de sécurité. Autrement dit, le retrait de cette question de son ordre du jour. C’est en quelque sorte, la consolidation de la souveraineté du Maroc et une libération diplomatique qui lui permettrait de conforter sa souveraineté sur ses provinces du Sud.

Du côté du Front Polisario, celui-ci dénonce fermement cette fin de mission et demande à l’ONU et à l’Union africaine d’assumer leurs responsabilités pour éviter une escalade militaire dans la région. Quant au gouvernement algérien, il a exprimé ses « profonds regrets » face à ce non-renouvellement, qui laisse la région sans mécanisme de vérification internationale du cessez-le-feu. Cette nouvelle réalité sur le terrain change la donne pour toute la région. En effet, la fin matérielle de la mission fait craindre au Polisario de perdre le seul mécanisme international garantissant la surveillance (même relative) du territoire. Le Polisario se retrouve face à un vide juridique, car sans observateurs de l’ONU sur le terrain, la région entre dans une phase de forte incertitude.

C’est dans ce climat de fortes tensions que les derniers rapports de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publiés en mars 2026, mettent l’accent sur la dynamique militaire entre le Maroc et l’Algérie, qui se caractérise par des tendances contrastées en matière de transferts d’armes et d’importantes dépenses de défense. Il est connu que les dépenses militaires sont un des indices du degrés de tensions entre les pays.

Dans son rapport, le SIPRI rapporte que les importations d’armes (Période 2021–2025) de l’Algérie pour l’année 2025 s’élèvent à environ 25,4 milliards de dollars, tandis que celles du Maroc atteignent environ 6,3 à 7,5 milliards de dollars selon les sources et les estimations budgétaires. L’augmentation constante du budget de l’armée algérienne est un signal de ses intentions vis-à-vis de son voisin, le Maroc. L’intensification des préparations et des entrainements militaires du Polisario vont probablement dans ce sens.

En effet, le Polisario a décrété une « mobilisation générale » le 10 novembre 2026, appelant les Sahraouis à se tenir prêts face à ce qu’il décrit comme des activités militaires marocaines dangereuses le long du mur des Sables. Une mesure qui intervient peu de temps après l’expiration et la fin de la MINURSO le 31 octobre dernier. Peut-être, qu’il ne s’agit avant tout que d’une déclaration politique et symbolique dans un contexte de blocage diplomatique car, aucune source indépendante ne confirme des mouvements offensifs sur le terrain.

Quant à l’Algérie, dont les tensions avec le Maroc s’inscrivent dans un contexte de rivalité historique prolongée marqué par une course aux armements, la fermeture des frontières terrestres et des crises diplomatiques régulières, elle a adopté une loi encadrant la transition vers la mobilisation générale en cas de menace de guerre. Ayant auparavant accusé le Maroc de menacer sa sécurité intérieure, de l’espionner, etc…, elle lui a reproché ce 9 novembre d’avoir délibérément pollué les eaux d’un barrage proche de la frontière. Le président algérien a même envoyé une délégation composée de cinq ministres, conduite par le Ministre de l’intérieur, qui a qualifié le mardi 10 novembre 2026, cette situation d’« agression systématique », ajoutant que les autorités «donneront à cette affaire toutes les suites nécessaires, aux niveaux national et international »…

Dans le même sens, des députés algériens ont réclamé que cette affaire, décrite comme une « attaque transfrontalière », soit portée devant les juridictions et instances internationales. Le gouvernement marocain n’a pas réagi officiellement à ces nouvelles allégations. Cette polémique s’inscrit dans une crise diplomatique profonde entre Alger et Rabat. Cette accusation vient s’ajouter aux griefs formulés par l’Algérie contre le Maroc depuis la rupture de ses relations diplomatiques avec Rabat, en août 2021.

Du côté du Maroc, ce n’est peut-être pas un hasard, si le directeur général du ministère israélien de la Défense, entame une visite ce 9 novembre à Rabat, dans le cadre d’approfondir sa coopération avec le Maroc. Son entretien avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, l’inspecteur général des Forces armées royales ainsi qu’avec des représentants du palais royal et des services de renseignement marocains est thématisé par Alger. La visite doit notamment donner lieu à l’inauguration du bureau permanent de l’attaché de défense israélien à Rabat. La présence des représentants de Tsahal dans la délégation peut être considéré également comme un contre-message.

Le Maroc, qui avait mis à la disposition de la Minurso des zones situées à l’Est du mur de défense (Tifariti), ne peut absolument tolérer que cette zone soit occupée par les séparatistes du Polisario. C’est dire que le paradoxe est considérable pour le Polisario: s’il occupe cette zone, il s’expose à une riposte marocaine et risque de compromettre les intérêts de son protecteur algérien. S’il maintient le statu quo, il pourrait perdre le soutien d’une partie de sa base, qui ne veut plus attendre sans perspective. En effet, après des décennies d’attente et d’échec des perspectives diplomatiques répété, une partie pour ne pas dire la quasi-totalité de la jeunesse sahraouie, des camps de Tindouf, pourrait, en l’absence de résultats tangibles, contester la direction du Polisario.

C’est dire qu’Alger doit éviter que le Polisario ne l’entraîne dans une confrontation militaire coûteuse avec le Maroc. Car, l’après MINURSO, fait ouvrir une nouvelle équation sécuritaire pour les deux pays. En effet, si le Maroc doit désormais gérer les risques liés à la fin de la surveillance onusienne, l’Algérie fait face à un dilemme plus complexe : empêcher le Polisario de provoquer une confrontation militaire tout en évitant une explosion d’une jeunesse des camps de Tindouf sans perspective.

Pour Alger, cette éventualité dépasse le cadre du conflit saharien. Les camps de Tindouf se trouvent sur son territoire et constituent également un enjeu de sécurité intérieure. Une contestation de la stratégie du Polisario pourrait progressivement se transformer en remise en cause de son leadership et de l’organisation politique des camps. Cette vulnérabilité s’inscrit dans un environnement régional déjà sensible. D’autant plus qu’Alger est confronté aux récentes manifestations de populations touarègues à Tin Zaouatine, Timiaouine et Tamanrasset.

La disparition de la MINURSO ouvre surtout une période durant laquelle les deux pays devront assumer davantage directement les conséquences d’un statu quo fragilisé. Pour Alger, il consiste à préserver l’équilibre politique et sécuritaire des camps de Tindouf. Pour Rabat, le défi consiste à prévenir une escalade aux frontières. D’autant plus, que pour Rabat, le concept de référendum étant définitivement considéré comme obsolète et, le gouvernement marocain a rapidement mis en place des structures pour encadrer et sécuriser le retrait logistique des forces onusiennes du territoire.

La réunion présidée par le souverain au Palais royal, le 4 novembre courant, illustre cette nouvelle approche. Sans signifier un abandon de la diplomatie, la présence autour du Souverain des responsables politiques, administratifs et militaires, traduit à mon sens une priorité donnée à la gestion nationale des conséquences de l’après-MINURSO. Le dossier est désormais abordé comme une question de sécurité intérieure et de souveraineté opérationnelle.

D’un autre côté, il semble que le vide diplomatique et sécuritaire, laissé par la fin de la Minurso a poussé le Maroc à s’entretenir de toute urgence avec son voisin mauritanien. C’est pourquoi, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a effectué une visite éclair à Nouakchott le vendredi 6 novembre 2026. Il semble que cette visite hautement stratégique de quelques heures répond à des urgences sécuritaires et géopolitiques majeures dans la région.

En effet, face au nouveau contexte militaire et aux risques d’incursions du Front Polisario, la question du contrôle opérationnel et de la sécurité des frontières communes est devenue cruciale. La présence de Yassine Mansouri, chef du renseignement extérieur marocain (DGED), confirme que les dossiers de défense et de stabilité régionale sont au cœur des discussions avec le président mauritanien. D’autant plus que le passage de Guerguerat est l’axe routier et commercial vital reliant le Maroc à la Mauritanie et au reste de l’Afrique de l’Ouest.

(*) Said Charchira est Ex-professeur en Histoire politique, ancien directeur du Centre Européen de Recherche et d’Analyse sur la migration, Auteur, acteur et observateur de la géopolitique

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