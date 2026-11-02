Véto russe au conseil de sécurité : Et maintenant ?

En opposant son droit de veto pour faire capoter le projet de résolution porté par les États-Unis, la Russie n’a pas seulement figé le mandat de la MINURSO, mais paradoxalement, en choisissant la politique de l’obstruction systématique pour préserver les intérêts d’Alger et de son protégé le polisario, elle a libéré Washington des contraintes de la diplomatie collective.

Privée de leviers au sein d’un Conseil de sécurité désormais paralysé par la logique des blocs, l’administration américaine se tourne logiquement vers son arsenal législatif interne. Au Capitole, le vent vient de tourner et le « Polisario Front Terrorist Designation Act« , qui somnolait dans les tiroirs du Congrès, bénéficierait désormais d’un alignement politique rare. L’initiative de trois sénateurs républicains, soutenue par une aile démocrate excédée par l’influence russe en Afrique du Nord, ne serait plus une simple menace rhétorique. Elle devient l’arme de rétorsion privilégiée d’une superpuissance décidée à contourner le mur de briques érigé par Moscou.

Le pivot sécuritaire et le franchissement de la ligne rouge

Si la diplomatie américaine accélère la cadence, c’est que le dossier d’accusation s’est considérablement épaissi ces derniers mois sur le bureau du Secrétaire d’État. Pour les stratèges du Pentagone et du Congrès, le polisario a changé de nature, basculant sous le coup de deux arguments fondamentaux.

D’une part, l’axe Téhéran-Hezbollah sort de l’ombre. Les rapports de renseignement détaillant l’infiltration du Corps des Gardiens de la révolution islamique et du Hezbollah dans les camps de Tindouf ne relèvent plus du secret de polichinelle. La fourniture de drones kamikazes et le transfert de technologies de guérilla auraient transformé une rébellion territoriale en un relais d’instabilité parrainé par l’Iran.

D’autre part, le ciblage délibéré des civils, lors des dernières attaques du polisario, a parachevé cette métamorphose. Les frappes répétées contre des zones résidentielles, notamment à Smara, ont achevé de disqualifier le mouvement aux yeux des législateurs américains. En s’attaquant à des infrastructures non militaires, le polisario s’est lui-même enfermé dans la définition juridique du terrorisme international.

Du rideau de fer de l’ONU au pragmatisme de Washington

Probablement, sur le papier, le protégé d’Alger ne serait jamais inscrit sur la liste antiterroriste des Nations Unies. Le bouclier diplomatique russo-chinois est inébranlable, et les instances des droits de l’homme à Genève pourraient s’accrocher au statu quo juridique d’un conflit dit de décolonisation. Mais cette immunité multilatérale s’apparente à une victoire de Pyrrhus.

Dans le monde réel, une classification américaine produit des effets dévastateurs et extraterritoriaux. Elle asphyxie financièrement le mouvement, criminalise tout soutien logistique étranger et place l’Algérie dans la position intenable de parrain officiel d’une entité bannie par le système financier mondial.

En croyant sauver le protégé d’Alger par un coup d’éclat à New York, la Russie a peut-être précipité sa perte à Washington. Le conflit du Sahara est définitivement sorti de son lit régional pour devenir le théâtre d’une guerre froide globale, où le mouvement séparatiste risque d’être le premier sacrifié sur l’autel de la confrontation entre les superpuissances.

Rahal El Yagoubi