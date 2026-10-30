Du Rif à Dakhla, comment l’investissement de 54 milliards de dirhams dans NWM bouscule les monopoles portuaires et réveille l’économie des territoires au Maroc

L’espace méditerranéen n’est plus seulement un carrefour d’échanges, c’est le théâtre d’une confrontation logistique où le Maroc bouscule désormais les équilibres historiques. Sous la conduite stratégique de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le Royaume a transformé ses côtes en une forteresse industrielle capable de rivaliser avec, voire de surclasser les géants de la rive Nord. Alors que les ports espagnols de Valence, engorgé par les crises logistiques globales, et d’Algésiras, fragilisé par la perte de liaisons transatlantiques majeures transférées vers les infrastructures marocaines, luttent pour maintenir leur hégémonie, Tanger Med s’est déjà hissé au 16ème rang mondial.

Mais le coup de maître de la vision royale réside dans le refus du monopole unique. Avec l’entrée en service imminente du nouveau colosse Nador West Med (NWM) dans l’Oriental et le lancement des travaux de Tanger Med 3 , le Maroc déploie une stratégie de tenaille portuaire inédite en Méditerranée. L’ambition de ce leadership pragmatique dépasse la simple captation des flux : il s’agit d’ancrer durablement la création de richesses au cœur des territoires, d’offrir des réponses structurelles majeures aux déséquilibres Nord-Sud et de transformer des régions historiquement excentrées en nouveaux poumons de la croissance industrielle et énergétique globale.

Nador West Med (NWM) : Le nouveau géant de la Méditerranée orientale

Le complexe industrialo-portuaire Nador West Med matérialise la vision du Souverain Marocain, qui place les infrastructures d’envergure au centre du modèle de croissance du Royaume. L’objectif est double : propulser la compétitivité macroéconomique tout en irriguant les territoires au bénéfice direct des citoyens.

Un pôle de croissance chiffré à 54 milliards de dirhams

Bien plus qu’une simple extension des infrastructures maritimes, NWM constitue un puissant levier d’attractivité pour les investissements productifs.

Avec une enveloppe de 54 milliards de dirhams mobilisée pour faire émerger ce hub industriel, logistique et énergétique, on prévoit la création à court terme de 14.000 emplois directs et 20.000 emplois indirects. À l’horizon 2035-2036, la montée en puissance du complexe devrait générer près de 90.000 emplois, redessinant complètement l’avenir économique de la région de l’Oriental.

Par ailleurs, le premier terminal à conteneurs affiche une capacité de 3,5 millions de conteneurs, renforcée dès avril 2027 par un second terminal de 1,8 million de conteneurs, portant la capacité initiale à 5,3 millions d’équivalents vingt pieds (EVP). Le complexe intègre également des infrastructures gazières majeures, dont le premier terminal d’importation et de regazéification de GNL du pays prévu pour 2027, socle de la sécurité énergétique du Royaume.

Il est à souligner que conformément aux Hautes Orientations Royales, le succès de NWM s’évalue à sa capacité à transformer le quotidien des populations locales. Le projet vise l’insertion professionnelle de la jeunesse à travers des programmes de formation adaptés et l’intégration des acteurs économiques locaux dans des écosystèmes modernes.

Un moteur d’aménagement et d’interconnexion régionale

Pour éviter l’écueil d’une enclave industrielle isolée, un vaste programme de connectivité terrestre est déployé. Une enveloppe de 504 millions de dirhams est dédiée aux terrassements de la future liaison ferroviaire de 49 kilomètres reliant Selouane au port (prévue pour 2028), doublée d’une liaison autoroutière de 105 kilomètres depuis Guercif attendue en juin 2029.

De ce fait, NWM s’inscrit dans une logique de complémentarité stratégique avec Tanger Med. Cette toile portuaire se prolonge sur la façade atlantique avec le projet Dakhla Atlantique. Ce méga-projet, dont le coût a été révisé à 15,06 milliards de dirhams (affichant un taux d’avancement supérieur à 74 % à l’automne 2026), est conçu pour traiter jusqu’à 35 millions de tonnes de marchandises. Il ouvrira un corridor logistique crucial pour désenclaver les pays du Sahel et connecter le Maroc à sa profondeur africaine.

Tanger Med : La référence mondiale consolidée par l’extension Tanger Med 3

En érigeant Tanger Med, le Souverain avait opéré un repositionnement historique du Maroc sur l’échiquier maritime international. Le lancement de la nouvelle phase d’extension, Tanger Med 3, s’inscrit dans cette trajectoire d’excellence pour consolider les acquis logistiques du Royaume.

Force est de constater que Tanger Med affiche des performances commerciales exceptionnelles qui le placent désormais au 16? rang mondial du trafic de conteneurs, devançant des plateformes historiques comme celle de Los Angeles.

En effet, le complexe a clôturé l’année 2025 avec un volume de 11,1 millions de conteneurs EVP traités (en hausse de 8,4%) et plus de 161 millions de tonnes de marchandises manutentionnées.

A noter qu’avec un investissement d’environ 8 milliards de dirhams pour le terminal TC5 (concédé au géant Maersk-APM), l’extension de Tanger Med 3 apportera une capacité supplémentaire de 4,5 millions de conteneurs par an.

Donc, globalement, le complexe portuaire atteindra une capacité nominale de 20 millions de conteneurs par an, à l’horizon de sa mise en service prévue à la mi-2031, propulsant ainsi le Maroc dans le cercle très fermé des 10 premiers ports mondiaux. En parallèle, l’extension des terminaux passagers et rouliers (en service dès 2029) permettra d’absorber 1 million de camions TIR et 7 millions de passagers par an.

Un écosystème industriel générateur de valeur sociale

Cette infrastructure portuaire sert également de catalyseur à un tissu industriel de premier plan. Les zones d’activités économiques de Tanger Med abritent en effet plus de 1.200 entreprises, générant un volume d’affaires de 12 milliards d’euros dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du textile, tout en soutenant plus de 100.000 emplois locaux.

Ainsi, face à la reconfiguration géopolitique des flux d’approvisionnement, le modèle portuaire marocain offre à l’Europe un partenariat de « nearshoring » inégalé. Et, grâce à sa connectivité maritime et sa proximité géographique, le Royaume apporte maintenantune réponse concrète aux impératifs européens de résilience, de diversification industrielle et de sécurisation des chaînes logistiques.

En conclusion, la trajectoire de Tanger Med et l’émergence de Nador West Med prouvent qu’une stratégie d’État cohérente, planifiée sur le long terme, est en train de permettre à un pays du Sud d’accéder aux plus hauts standards de la performance mondiale. Le Maroc redessine ainsi les équilibres maritimes mondiaux, s’imposant non plus comme un simple spectateur, mais comme un acteur souverain et moteur du commerce international.

D’après Ali Mounir El Atlassi (TÉMOIGNAGES ET ANALYSE)