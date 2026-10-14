Maroc : Points forts du discours royal à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la première année législative de la 12e Législature

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI devant les parlementaires ne s’est pas contenté de marquer le début d’une nouvelle législature ; il a agi comme un puissant révélateur des responsabilités historiques qui pèsent sur le Maroc d’aujourd’hui.

En effet, face à un monde en pleine recomposition géoéconomique, le message royal est d’une clarté limpide : le temps des demi-mesures et des atermoiements administratifs est définitivement révolu. Le Royaume se trouve à la croisée des chemins, porté par une ambition légitime de puissance émergente, mais talonné par l’urgence d’un développement plus juste et plus souverain.

Pragmatisme serein face aux défis structurels du pays

En exigeant l’application immédiate et sans compromis de la Charte de la Déconcentration administrative, le Souverain s’attaque au cœur du réacteur de l’efficacité publique. Le constat est lucide : la centralisation excessive freine les élans des régions et étouffe l’investissement productif. Le véritable enjeu n’est plus législatif, il est territorial. L’action doit se mesurer au plus près du citoyen, là où les dysfonctionnements locaux impactent directement le quotidien des Marocains. Le transfert effectif des compétences et des ressources vers les provinces n’est plus une option technique, c’est un impératif de gouvernance.

Parallèlement à ce chantier interne, le Maroc redéfinit de manière audacieuse sa posture sur l’échiquier mondial. Dans un contexte de crises globales, la souveraineté ne se négocie pas, elle se construit. Qu’il s’agisse de sécurité hydrique, énergétique ou de la constitution de réserves stratégiques alimentaires, le message s’adresse directement aux forces vives du privé, appelées à rompre avec une certaine frilosité pour devenir les moteurs de l’innovation technologique et de la création d’emplois pour la jeunesse.

La diplomatie n’est pas du reste…

Face aux turbulences migratoires et aux tensions récurrentes avec certains partenaires européens comme l’Espagne, le leadership marocain pose un diagnostic courageux : les modèles de coopération actuels ont atteint leurs limites. En opposant une fin de non-recevoir absolue aux tentatives de chantage ou d’instrumentalisation politique, le Royaume rappelle qu’il traite d’égal à égal, en partenaire fiable mais souverain. L’annonce d’un prochain document stratégique pour le co-développement montre que le Maroc ne subit pas l’agenda international, il propose des solutions d’avenir. C’est à cette hauteur de vue et à ce sens du devoir, loin de toute autosatisfaction stérile, que les institutions et les acteurs économiques sont désormais attendus.

Résumé supervisé par Rahal El Yagoubi

Note : Cliquer sur le lien pour lire le Texte intégral du discours royal à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la première année législative de la 12e Législature