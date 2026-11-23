Par Isidoros Karderinis (*)

L’Afrique est un continent meurtri et profondément blessé par le colonialisme. Le colonialisme fut une période brutale et impitoyable de conquête organisée et méthodique, d’exploitation sauvage et de partage du continent par les puissances européennes, avec des conséquences profondes qui continuent de façonner la réalité économique, sociale et politique contemporaine des États africains.

Le colonialisme a tracé et laissé derrière lui des frontières artificielles sans tenir compte des différences ethniques, linguistiques, religieuses ou culturelles, engendrant des tensions internes, des guerres civiles et des mouvements séparatistes. Il a laissé un héritage de dépendance économique et de sujétion à de puissantes multinationales étrangères pour l’extraction des ressources naturelles, avec pour conséquences la pauvreté, la faim, les difficultés et, bien sûr, de nombreuses maladies. Il a également laissé un héritage d’instabilité politique, d’interventions étrangères et de coups d’État fomentés par ces mêmes anciennes puissances coloniales.

L’Afrique abrite actuellement 1,5 milliard d’habitants, dont 60 % ont moins de 25 ans, ce qui en fait le continent le plus jeune. D’ici 2050, une personne sur quatre dans le monde sera africaine, représentant un immense vivier de main-d’œuvre et l’un des marchés de consommation à la croissance la plus rapide de la planète. Des pays comme le Nigeria, l’Éthiopie, l’Égypte et la République démocratique du Congo figureront parmi les plus peuplés, stimulant la demande et l’innovation.

Le continent recèle d’immenses richesses, mais aujourd’hui, il fonctionne principalement comme exportateur de matières premières plutôt que comme producteur de biens finis. L’Afrique, en particulier, détient environ 30 % des réserves minérales mondiales, dont des métaux essentiels tels que le cobalt, le lithium, l’uranium, le nickel, le chrome, le manganèse, le platine et le cuivre.

Elle possède également 60 à 65 % des terres arables non exploitées du monde (environ 600 millions d’hectares), ce qui lui permet théoriquement non seulement de se nourrir, mais aussi de devenir le « grenier à blé » de la planète.

L’Afrique possède le plus fort potentiel solaire et hydroélectrique au monde, ainsi qu’un immense potentiel éolien encore largement inexploité. Ce potentiel pourrait faire de l’Afrique une superpuissance des énergies renouvelables.

Mais comment l’Afrique sortira-t-elle de la pauvreté ? Pour cela, elle doit se transformer radicalement, passant d’une économie d’exportation de matières premières bon marché à une économie créatrice de valeur, une économie qui investit dans ses institutions et tire le meilleur parti de sa jeunesse.

La construction d’usines sur le continent, permettant la transformation locale des matières premières, constitue un axe d’action essentiel. Si cette orientation est mise en œuvre et que les pays africains transforment leurs ressources sur leur territoire par des opérateurs nationaux, des emplois seront créés et le revenu et le bien-être de leurs populations s’amélioreront.

La modernisation de l’agriculture grâce à des projets d’irrigation et à des technologies modernes et innovantes permettant d’éliminer les importations alimentaires coûteuses constitue un autre pilier essentiel de l’action. Aujourd’hui, les rendements agricoles en Afrique sont en moyenne trois à quatre fois inférieurs à la moyenne mondiale.

L’Afrique doit également investir dans son capital humain. Il est essentiel d’accorder une importance particulière à l’enseignement technique, aux compétences numériques et à l’innovation, en les adaptant aux besoins du marché moderne. Il est tout aussi crucial de se concentrer sur la santé des populations en garantissant l’accès à l’eau potable et en créant un système de santé adéquat ; autant d’interventions qui permettront d’accroître l’espérance de vie et d’améliorer la productivité des travailleurs.

Le développement des infrastructures et de l’énergie est fondamental pour la croissance économique de l’Afrique, car leur absence coûte actuellement au continent environ 2 % de son PIB chaque année. Sans un approvisionnement en électricité suffisant et des réseaux de transport modernes (dont l’absence engendre des coûts de transport élevés), l’industrie ne peut être compétitive et les produits peinent à atteindre les marchés.

Il convient de noter que plus de 600 millions d’Africains (principalement en Afrique subsaharienne) n’ont pas accès à l’électricité, tandis que près d’un milliard utilisent des combustibles polluants (bois, charbon) pour cuisiner. Le recours à l’énergie solaire, éolienne et géothermique est essentiel, car il permet de fournir une électricité bon marché sans nécessiter de vastes réseaux centralisés.

Les anciens réseaux coloniaux, désormais obsolètes, étaient conçus uniquement pour transporter les minéraux des mines aux ports. Aujourd’hui, l’Afrique a besoin de ports, de voies ferrées et d’autoroutes modernes reliant les villes d’un même pays et les pays entre eux.

L’investissement dans les infrastructures hydrauliques est primordial. La construction de barrages, de canalisations et d’usines de dessalement est essentielle tant pour la santé publique que pour l’irrigation des terres inexploitées.

Le renforcement des institutions, l’instauration de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des autorités de contrôle des finances publiques, ainsi que la lutte contre la corruption sont des facteurs clés du développement durable de l’Afrique. En effet, même les meilleures infrastructures ou les plus grandes richesses minières ne sauraient être rentables sans un État de droit stable et solide. La lutte contre la corruption garantit que les revenus tirés des ressources minières soient investis dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sportives et culturelles, le logement durable, etc., au lieu d’enrichir une poignée d’individus. On estime que l’Afrique perd chaque année entre 50 et 90 milliards de dollars en raison des flux financiers illicites, des détournements de fonds et de la fraude fiscale.

Mettre fin aux conflits civils et à l’instabilité politique est également une condition nécessaire à tout progrès économique en Afrique, car les guerres détruisent les infrastructures, épuisent les capitaux et détournent les ressources de l’État vers l’armement militaire au lieu des objectifs de développement.

Historiquement, les pays africains commerçaient davantage avec l’Europe et l’Asie qu’entre eux. Aujourd’hui, les échanges entre pays africains ne représentent que 15 à 18 % de leur commerce total, un pourcentage très faible comparé à celui de l’Europe (environ 60 à 65 %) ou de l’Asie (environ 50 à 55 %).

La pleine mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait éliminer les droits de douane, créer un marché unique de 1,5 milliard de personnes, stimuler de manière décisive l’industrie, augmenter les revenus de l’Afrique de 450 milliards de dollars d’ici 2035, selon la Banque mondiale, et sortir 30 millions de personnes de l’extrême pauvreté et du dénuement.

En conclusion, je tiens à souligner avec force que « l’Afrique appartient aux Africains ». Si les pays africains s’orientent dans les directions indiquées ci-dessus, il est certain que le paradoxe selon lequel « la plupart des pauvres et des affamés se trouvent sur le continent le plus riche de la planète » sera résolu.

(*) Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967. Journaliste et correspondant de presse à l’étranger accrédité auprès du ministère grec des Affaires étrangères, il est également économiste, romancier et poète. Ses articles et reportages ont été publiés dans des journaux, des magazines et sur des sites web dans 130 pays. Ses poèmes ont été traduits en neuf langues et publiés dans des anthologies, des revues littéraires et des rubriques littéraires. Il a publié huit recueils de poésie et trois romans en Grèce. Ses ouvrages sont également disponibles aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Facebook : Karderinis Isidoros

