Mohammed VI, le  »Roi dont le trône est à bord de son avion », est à Madagascar

Après une visite officielle de travail pleinement réussie en Ethiopie, pays où a été conclu une kyrielle d’accords et où il été procédé au lancement du Mégaprojet industriel relatif à la production d’engrais, le Roi Mohammed VI est arrivé, dans la soirée du samedi 19 novembre 2016, à Antananarivo, capitale de la République de Madagascar pour une visite officielle de travail.

Le Souverain marocain a été accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international d’Ivato par le Président malgache, Monsieur Hery Rajaonarimampianina, mais également par une foule nombreuse de citoyennes et citoyens malgaches en liesse ainsi que par des ressortissants marocains installés dans ce pays frère.

A l’issue de la cérémonie officielle d’accueil, le cortège du Roi du Maroc s’est dirigé vers sa Résidence au milieu des vivats et des ovations d’une foule importante venue souhaiter la bienvenue au Souverain marocain.

Les nombreux malgaches massés tout au long du trajet emprunté par le cortège Royal traduit leur fierté de recevoir le Souverain marocain. Cette présence massive de citoyens malgaches à l’arrivée du Roi du Maroc témoigne de la force et de la vivacité des liens historiques entre Maroc et l’Ile de Madagascar.

Pour mémoire, le peuple malgache avait accueilli avec une grande hospitalité avait Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V durant son exil forcé par le colonisateur français en 1954 à Madagascar, nouvelle étape historique de la 2ème partie de sa tournée africain.

Farid Mnebhi (Source : anatem.info)