Le Roi du Maroc lance officiellement le Méga-projet du Gazoduc Maroc-Nigéria

Le Roi du Maroc, SM Mohammed VI, et le Ministre nigérian des Affaires Etrangères, Geoffrey Onyeama, ont présidé, le lundi 15 mai 2017 au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de signature d’accords entre le Maroc et le Nigéria concernant la mise en oeuvre de deux projets titanesques ,conclus le 02 décembre 2016 à Abuja (capitale du Nigéria) lors de la dernière visite du Souverain marocain dans ce pays, à savoir le gazoduc transafricain et la plateforme de production d’engrais.

Ce futur gazoduc Nord-Ouest africain, un pipeline de gaz long de près de 5000 km, longera la côte Ouest africaine d’une dizaine de pays jusqu’au Maroc, avec une éventuelle extension vers l’Europe via l’Espagne et devrait mobiliser plus 20 milliards de dollars d’investissements.

L’objectif de ce gazoduc est d’accélérer les projets d’électrification dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest et de créer un marché régional compétitif de l’électricité, de permettre au Nigéria d’accroître ses exportations gazières, de favoriser des complémentarités positives, des synergies durables et des approches inclusives afin de placer toute la région sur le chemin d’une croissance plus forte et plus verte.

Ce prodigieux projet provoquera, à ne point en douter, un changement profond dans l’économie des pays qu’il va relier et aura donc un impact positif direct sur plus de 300 millions d’habitants mais aussi chamboulera la géopolitique et l’échiquier énergétique mondiaux, confirmant la justesse de la vision du Roi Mohammed VI qui défend une Afrique maîtresse de son destin qui a en main son propre développement car conçu par les Africains et pour les Africains.

S’agissant de l’accord relatif à la plateforme de production d’engrais, il permettra le renforcement des capacités de production et de distribution d’engrais au Nigeria, la modernisation du secteur de l’agriculture, à travers notamment le développement d’une plateforme de produits chimiques basics, l’utilisation d’engrais de qualité, adaptés aux sols et aux cultures nigérians mais aussi de faire bénéficier le Nigéria de l’expérience et de l’expertise marocaine pour développer le secteur des phosphates.

Cet accord de partenariat, conclu entre le Maroc et le Nigéria, englobe la totalité de la chaine de valeur agricole, partant de la mise en place de solutions fertilisantes adaptées à la nature des sols et des cultures nigérians, à la disponibilité des engrais sur le marché nigérian et à la mise en place de mesures d’accompagnement auprès des agriculteurs locaux et constitue un modèle de coopération Sud-Sud.

En conclusion, la signature de ces deux accords, sous la Présidence du Roi du Maroc et du Ministre nigérian des Affaires Etrangères, atteste de la réussite du partenariat Rabat-Abuja et constitue un nouveau jalon dans la coopération Sud-Sud qui aura un impact positif sur le développement socio-économique du continent africain.

Ces mégaprojets, conçus par les Africains pour les Africains, sont l’illustration parfaite de la diplomatie de la parole et de l’action du Souverain marocain et une nouvelle concrétisation de sa vision d’une Afrique maîtresse de son destin, confiante en son avenir.

La cérémonie officielle de signature de ces deux accords a été vivement saluée par les pays africains et largement couverte par la presse internationale et suivie par de nombreux experts et opérateurs économiques et financiers internationaux.

Farid Mnebhi.

