La gastronomie marocaine à l’honneur, le 25 avril dernier, lors d’une soirée célébrant «Les saveurs du Maroc au Québec»

Organisé au centre Dar Al-Maghrib par le consulat du Royaume à Montréal, l’événement a été marqué par la présence de la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, en tant qu’invitée d’honneur, au côté de l’ambassadeur du Maroc au Canada Souriya Otmani et d’une pléiade de personnalités du monde politique, culturel et de la société civile.

La soirée a été l’occasion de goûter aux saveurs du patrimoine culinaire du Royaume décliné dans sa pure tradition d’hospitalité et de convivialité, mais aussi une opportunité pour consolider les liens entre le Maroc et le Québec.

Dans une déclaration à la MAP, à cette occasion, la ministre québecoise s’est dit «très contente d’être l’invitée d’honneur de cette soirée», saluant le dynamisme dont fait montre la communauté marocaine au Canada sur la scène artistique, culturelle et économique.

Elle a saisi l’occasion pour annoncer sa première visite officielle au Maroc au mois de juin prochain à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires afin de promouvoir davantage les relations de coopération maroco-québecoises.

Cette visite s’inscrit aussi dans le cadre la «vision Afrique» du Québec destinée à promouvoir le rôle de la province dans l’espace francophone en accordant une importance particulière à la jeunesse, au développement économique et à la langue française, indique-t-on. Au cours de cet événement de portée culturelle et touristique, l’ambassadeur du Royaume a fait l’éloge des vertus et des saveurs de la gastronomie marocaine ainsi que la place de choix qu’elle occupe sur la scène internationale. «Cette cuisine extrêmement riche, variée et savoureuse n’est autre que l’alliée naturelle de l’hospitalité et de la générosité légendaire du peuple marocain», a-t-elle relevé.

«Les plats présentés lors de cette soirée confèrent à la cuisine marocaine le label très envié de deuxième meilleure cuisine au monde», a, en outre, souligné la diplomate. Citant le classement réalisé par le site britannique Worldsim Travel Blog en 2018, elle a fait savoir que la gastronomie marocaine arrive au premier rang dans le monde arabe et au 2e sur le plan international derrière la cuisine française. De son côté, la consule du Maroc à Montréal, Habiba Zemmouri, a fait savoir que cet événement «gastronomique» permet de mettre en valeur l’hospitalité marocaine qui fait partie intégrante de l’art de vivre marocain.

«C’est une composante du Label Maroc, instaurée comme une tradition héréditaire. Elle est ancrée dans les valeurs sociétales marocaines depuis des siècles», a-t-elle ajouté.

Habiba Zemmouri s’est félicitée, par ailleurs, du dynamisme des relations entre le Maroc et le Québec, soulignant que les deux parties ont su donner de la vigueur à leur coopération dans des secteurs clés comme l’éducation et l’enseignement supérieur, les énergies renouvelables, l’entrepreneuriat, la science et l’innovation, l’agroalimentaire et l’aéronautique.

Source : MAP

Pour lire l’édition de Mai 2019, cliquer sur l’image: