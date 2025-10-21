Par Abderrazaq MIHAMOU

Le football marocain vient d’écrire l’une des pages les plus glorieuses de son histoire en remportant la Coupe du Monde U20, un exploit retentissant qui a vu les jeunes Lionceaux de l’Atlas survoler la compétition sur trois continents. Ce sacre mondial n’est pas seulement le couronnement d’un talent générationnel exceptionnel, il est le résultat d’une politique sportive structurée et visionnaire, directement inspirée par la volonté royale et mise en œuvre sous la direction stratégique de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), présidée par Fouzi Lekjaa.

La Génération 2026-2030 : L’Avenir s’écrit Maintenant

Cette victoire des U20 n’est pas un hasard. Elle incarne la future élite du football national, la génération qui est désormais attendue pour briller lors des prochaines grandes échéances, notamment la Coupe du Monde 2026 et l’historique édition 2030, co-organisée par le Maroc. .

La performance des « Lionceaux » est le fruit d’une réforme profonde : investissement dans la formation, perfectionnement des infrastructures (l’Académie Mohammed VI de Football en tête), et une détection précoce des talents. Cette approche a permis de faire du Maroc une puissance footballistique reconnue, capable de rivaliser avec les meilleures nations.

Le Football, Moteur de l’Exigence Nationale

Ce triomphe sportif intervient dans un contexte national marqué par un fort vent de changement. La jeunesse de la Génération Z a exprimé ses attentes, réclamant avec force plus d’efficience et de bonne gouvernance dans les secteurs clés : l’enseignement, la santé et l’emploi.

La leçon de la réussite du football est limpide : la bonne gouvernance, l’investissement ciblé et la vision stratégique paient. Le succès des U20 doit désormais servir de modèle à suivre et de locomotive pour les autres départements ministériels et organismes publics.

La question est : Si le football peut atteindre le sommet mondial par la rigueur et la planification, pourquoi les secteurs vitaux de la nation ne pourraient-ils pas atteindre des niveaux d’excellence comparables ?

L’Appel aux Urnes : Impliquer la Jeunesse

Le succès du football marocain offre une plateforme d’engagement civique unique. En parallèle des victoires sur les terrains, le pays se prépare aux prochaines échéances électorales.

Ce triomphe doit inciter la Génération Z à « retrousser les manches » non seulement dans leurs études et carrières, mais aussi dans la chose publique. Le temps de l’observation passive est révolu. L’efficience réclamée dans l’administration et les services publics ne peut se réaliser qu’avec une participation massive et éclairée des jeunes.

Le message est double :

Imiter l’excellence des équipes nationales dans les autres domaines.

S’impliquer activement au lieu de rester en retrait derrière les écrans électroniques.

La jeunesse marocaine, qui a vibré d’une joie indescriptible pour son équipe, est appelée à transformer cette énergie collective en un engagement politique constructif par les urnes, afin d’élire des représentants capables de mettre en œuvre la même rigueur et la même ambition que celles qui ont mené l’équipe nationale au sommet du monde. La véritable Coupe à gagner est celle de la bonne gouvernance nationale.