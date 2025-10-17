L’équipe marocaine U20 se qualifie au Chili et fait entrer le Maroc dans l’Histoire; comme premier pays arabe à atteindre la finale depuis 44 ans

Par Abderrazaq MIHAMOU

Le Maroc est en fête : La récente qualification de l’équipe nationale U20 de football pour le Championnat du monde au Chili n’est pas qu’une simple victoire sportive ; elle est le miroir d’une société en pleine mutation, où la jeunesse, surnommée la « GenZ_212 », porte une énergie et des attentes nouvelles, encadrée par une figure emblématique de la Génération X : le sélectionneur national, Mohamed OUAHBI.

Depuis son arrivée à la tête des jeunes Lionceaux , souvent perçue comme un vent de fraîcheur et d’audace, Mohamed OUAHBI a su créer un amalgame parfait entre les joueurs prometteurs et une nouvelle vague de talents marocains. Son approche, directe et passionnée, a immédiatement trouvé un écho auprès de la jeunesse du pays, le fameux contingent de la « Genz212 ».

La Jeunesse, Cœur Battant des Lions de l’Atlas

Sur le terrain, la « Genz212 » est incarnée par ces jeunes étoiles montantes. Qu’ils s’appellent Yassir Zabiri, le buteur, Othmane Maamma, l’ailier électrique, ou encore le capitaine Hossam Essadak et le métronome Yassine Khalifi, ces athlètes, nés majoritairement à la fin des années 2000 ou 2005, affichent une combativité sans faille, un culot technique et une résilience qui rappellent l’esprit de leur génération : celle qui s’exprime sans filtre sur les réseaux sociaux, qui rêve grand et refuse les demi-mesures.

Ce sont ces joueurs qui ont dynamisé le jeu, qui ont couru jusqu’à l’épuisement, et qui, par leur succès, envoient un message puissant à tous les jeunes du Maroc : l’excellence est accessible, pourvu qu’on y mette le cœur et le travail.

Le « Grand Entraîneur de la Génération X » : Un Guide Inspirant

Face à cette effervescence, le rôle de Mohamed OUAHBI est capital. Issu de la Génération X, il apporte la structure, le pragmatisme et la culture de la gagne forgée dans les réalités du football national et international.

Mohamed OUAHBI a réussi le pari de la confiance totale. Il ne brime pas la créativité de ses jeunes, mais l’organise dans un système rigoureux. Son leitmotiv du « jouer ensemble comme une famille » a transformé l’équipe en un groupe soudé, capable de dépasser ses limites sur la scène mondiale.

C’est cet équilibre délicat entre l’expérience méthodique de la « Génération X » et la fougue impétueuse de la « Genz212 » qui fait aujourd’hui la force du Maroc de demain. OUAHBI, par son leadership, a prouvé qu’il était le pont idéal entre deux mondes, canalisant l’énergie brute de la nouvelle génération vers des objectifs clairs et des performances de très haut niveau, avec le Chili en ligne de mire.

Plus qu’une Qualification, un Élan National

La ferveur qui a suivi cette qualification est l’expression d’un enthousiasme national. Dans les rues du Maroc et ailleurs et sur les réseaux sociaux, où la « Genz212 » est particulièrement active, les célébrations ont été à la hauteur de l’exploit. Le football, par la vitrine des U20, devient, une fois de plus, le symbole d’un Maroc moderne et conquérant, fier de ses racines et tourné vers l’avenir.

En qualifiant son équipe U20, Mohamed OUAHBI a non seulement atteint un objectif sportif majeur pour la formation marocaine, mais il a aussi ravivé la flamme de l’espoir chez toute une jeunesse. Ce succès est celui de la méritocratie et de la synergie intergénérationnelle.

Aujourd’hui, c’est tout un pays qui crie sa fierté : Vive le Maroc ! Vive les jeunes Lions de l’Atlas ! La « Genz212 », sous la direction inspirante de son sélectionneur « Génération X », est prête à rugir encore plus fort lors de la finale du mondiale au Chili pour les U20 et ils seront plus mature pour les prochaines échéances dont la coupe du Monde qui aura lieu aux Amériques en 2026 et au Maroc, Espagne et Portugal en 2030.