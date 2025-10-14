Les Lionceaux U20 s’offrent une demi-finale historique face aux États-Unis

Par Abderrazaq MIHAMOU

Le rugissement des Lionceaux de l’Atlas résonne à nouveau sur la scène mondiale à partir du Chili : En décrochant brillamment leur place pour la demi-finale de la Coupe du Monde U20, l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a, non seulement marqué l’histoire, mais a aussi confirmé, une fois de plus, que le Maroc est définitivement devenu un pays de football par excellence.

Après une Coupe du Monde 2022 mémorable pour l’équipe A, c’est au tour de la relève de faire vibrer tout un continent.

Le Parcours d’un Prétendant : Espagne et Brésil à terre

Le parcours de la sélection U20, coachée par Mohamed Ouahbi, est une démonstration de force et de maturité. Placés dans un groupe relevé, les jeunes Marocains ont envoyé un message fort dès les premières rencontres :

Victoire convaincante face à l’Espagne (2-0).

Exploit retentissant contre le Brésil, quintuple champion du monde de la catégorie (2-1).

Ces résultats, qui leur ont assuré la première place du groupe, ne sont pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’une stratégie de formation nationale menée depuis des années, notamment à travers l’Académie Mohammed VI de football, véritable pépinière de talents.

En huitièmes de finale, les Lionceaux ont écarté la Corée du Sud (2-1) au terme d’un match sous tension, affichant une solidarité exemplaire et un mental d’acier.

Un Quart de Finale Épique : la Demi-Finale Méritée

Le choc des quarts de finale contre les États-Unis était attendu comme un test décisif. Face à une Team USA réputée pour sa puissance athlétique et sa régularité dans la compétition, le Maroc a su faire preuve d’intelligence tactique.

Contre une machine américaine bien huilée et souvent prétendante au titre, les Lionceaux n’ont montré ni peur ni complexe. Ils ont imposé leur identité de jeu – un pressing collectif intense et un réalisme offensif chirurgical.

La victoire du Maroc sur le score de de 3 à 1, propulse la sélection dans le dernier carré. C’est un exploit qui réédite, et même transcende, la performance de la génération 2005 qui avait déjà atteint les demi-finales du Mondial U20.

Cette victoire, méritée de bout en bout, confirme que l’ambition du football marocain ne se limite plus aux qualifications, mais vise désormais le sommet.

L’Héritage d’une Ambition Nationale

L’exploit de l’équipe U20 est l’aboutissement visible d’un travail de fond. En l’espace de quelques années, le Maroc est passé du statut de nation prometteuse à celui de locomotive du football africain et arabe.

Cet élan est porté par :

La formation : Le rôle central de l’Académie Mohammed VI, qui fournit une majorité de joueurs aux sélections nationales, assure une continuité et une qualité technique de très haut niveau.

: Le rôle central de l’Académie Mohammed VI, qui fournit une majorité de joueurs aux sélections nationales, assure une continuité et une qualité technique de très haut niveau. La vision fédérale : La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a mis en place une structure pérenne visant l’excellence à tous les niveaux (U17, U20, A).

Désormais, tout le pays retient son souffle en vue de la demi-finale. Que l’aventure se termine ici ou au bout, ces jeunes joueurs ont déjà réussi leur mission : faire briller les couleurs nationales et ancrer la conviction que, sur la carte mondiale du football, le Maroc est une force avec laquelle il faudra compter pour les décennies à venir.

Le prochain défi sera à la hauteur de l’exploit : la demi-finale contre le vainqueur du duel entre la France et la Norvège (selon le tableau). Mais les Lionceaux ont prouvé qu’ils étaient prêts à rugir de nouveau face à n’importe quel adversaire.