Mikis Theodorakis : Le Grec Universel

Par Isidoros Karderinis (*)

Mikis Theodorakis, né sur l’île de Chios le 29 juillet 1925 et originaire de Galatas, Chania, sur l’île de Crète, du côté de son père, et de la ville côtière de Cesme, en Asie Mineure, du côté de sa mère, est, de par la qualité de son œuvre et le rayonnement international de son nom, peut-être la figure de proue de la culture grecque et certainement de la musique grecque depuis la création de l’État grec le 3 février 1830, avec le Protocole de Londres.

Mikis Theodorakis a été actif dans de nombreux genres musicaux. Il convient toutefois de souligner qu’il s’est également consacré à la musique classique, composant des symphonies, des opéras, des ballets, des oratorios, de la musique de chambre et des pièces pour piano solo.

Il a également composé le rythme grec le plus internationalement reconnu, le syrtaki, pour le film «Zorba le Grec» (1964), basé sur le roman « La Vie et l’État d’Alexis Zorba» du grand écrivain grec Nikos Kazantzakis, et réalisé par le réalisateur grec Michael Cacoyannis, avec Anthony Quinn, Alan Bates et Irene Pappas.

La mise en musique de poèmes constitue également une œuvre majeure de son travail. Il utilisait en effet des poèmes de grands poètes comme paroles pour composer des chansons. Plus précisément, des poèmes du poète chilien Pablo Neruda, prix Nobel de littérature en 1971, du poète grec Giorgos Séféris, prix Nobel de littérature en 1963, du poète grec Odysseas Elytis, prix Nobel de littérature en 1979, du poète grec Yiannis Ritsos, prix Lénine pour la paix en 1976, et du poète grec Kostas Varnalis, prix Lénine pour la paix en 1959.

Outre «Zorba le Grec», il a également composé la musique de plusieurs films célèbres, tels que «Phèdre» (1962) avec Anthony Perkins et Melina Mercouri, et «Serpico» (1973) avec Al Pacino.

En 1970, il reçoit le BAFTA (British Academy Film Award) pour la musique du film «Z», adapté du roman éponyme de l’écrivain Vasilis Vasilikou et qui remporte deux Oscars: celui du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur montage. Le film met en vedette Yves Montand, Jean-Louis Trintignant et Irène Pappas et est réalisé par Costas Gavras, qui obtient l’Oscar du meilleur scénario en 1982. En 1983, Mikis Theodorakis est également décoré du prix Lénine pour la paix.

Ses compositions ont été interprétées par des artistes de renommée internationale, comme les Beatles, Shirley Bassey, Joan Baez et Édith Piaf.

Mikis Theodorakis, cependant, mena également des activités politiques, de résistance et d’activisme. Il fut député et ministre. Durant l’occupation allemande de la Grèce, il s’engagea dans l’armée de résistance «ELAS» et l’organisation de jeunesse de résistance «EPON». En juillet 1947, il fut arrêté et exilé à Ikaria. Il fut emprisonné par la dictature le 21 avril 1967. Ardent défenseur de la paix et de l’amitié entre les peuples, il contribua activement aux mouvements internationaux et grecs en la matière. Il s’éteignit à Athènes le 2 septembre 2021, à l’âge de 96 ans.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Mikis Theodorakis, j’ai décidé d’écrire un poème intitulé «Hymne à Mikis Theodorakis», afin de rendre hommage à ce grand compositeur grec, figure majeure de la musique du monde. Ce poème a été mis en musique par Nikos Karagiannis et Nadia Karagianni et est interprété par Nadia Karagianni et Nikos Karagiannis.

Hymne à Mikis Theodorakis

Interprétation: Nadia Karagianni-Nikos Karagiannis

Musique: Nikos Karagiannis-Nadia Karagianni

Paroles: Isidoros Karderinis

Création vidéo: Nikos Karagiannis

Ô grand créateur Grec,

Dans les cieux de notre planète, ton nom

Et le soleil éclatant à ton trône, aigle

Galope et sculpte tes pas.



Sur les plages de sable blond d’Homère, tu es né.

La mer Égée t’enlaçait doucement.

Et des mouettes d’un blanc immaculé, telles des notes de musique,

S’échappaient de ton courageux cœur.



Dans l’obscurité épaisse de l’Occupation,

Vous avez fièrement dressé votre silhouette rayonnante,

Et le droit de notre peuple, durant ces années difficiles,

A fleuri dans vos chants majestueux.



Les rochers noirs de l’exil saignaient abondamment

De tes beaux rêves libérateurs

Tes paroles, telles des trompettes de paix, résonnaient avec force

Dans les profondeurs du monde. Isidoros Karderinis

(*) Isidoros Karderinis, journaliste, correspondant de presse à l’étranger accrédité par le ministère des Affaires étrangères de Grèce, membre régulier de l’Association des correspondants de presse à l’étranger grecs, romancier, poète et parolier.