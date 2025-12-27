CAN 2025 : Au 2ème jour, les favoris s’affirment

La journée du 23 décembre 2025 restera comme l’un des premiers grands tournants de cette Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc. Entre démonstrations de force, victoires maîtrisées et duels tactiques serrés, les groupes C et D ont livré leurs premiers verdicts dans des stades pleins à craquer et des Fan Zones en fusion.

Retour complet sur les rencontres et sur l’atmosphère qui a envahi les villes hôtes :

Analyse des matchs : les favoris répondent présents

Quatre rencontres étaient au programme ce mardi, 23/12/2025, marquant l’entrée en lice de plusieurs prétendants sérieux au titre continental.

Match Score Groupe Lieu RD Congo vs Bénin 1 – 0 D Rabat Sénégal vs Botswana 3 – 0 D Tanger Nigeria vs Tanzanie 2 – 1 C Fès Tunisie vs Ouganda 3 – 1 C Rabat

Le Sénégal frappe fort, la RDC assure l’essentiel

À Tanger, le Sénégal n’a laissé aucune place au doute. Les Lions de la Teranga ont surclassé le Botswana (3-0) avec autorité, offrant un véritable récital offensif à leurs supporters et confirmant leur statut de favoris.

Plus tôt à Rabat, la RD Congo a dû faire preuve de patience et de réalisme pour venir à bout d’un Bénin très bien organisé (1-0), grâce à un but décisif inscrit en seconde période.

Groupe C : Nigeria et Tunisie en patrons

À Fès, le Nigeria a été bousculé par une Tanzanie accrocheuse, mais l’expérience des Super Eagles a fini par faire la différence (2-1).

La soirée s’est conclue à Rabat par une prestation convaincante de la Tunisie, victorieuse de l’Ouganda (3-1). Portés par un doublé d’Elias Achouri, les Aigles de Carthage prennent la tête du groupe C à la différence de buts.

Fan Zones : quand le Maroc devient le cœur battant de l’Afrique

Au-delà des stades, la ferveur populaire s’est pleinement exprimée dans les Fan Zones, devenues de véritables carrefours culturels africains.

Tanger – Fan Zone de la Corniche

Après le large succès sénégalais, la corniche s’est transformée en une mer verte et jaune. Sabars improvisés, chants et danses ont animé la nuit, dans une communion festive entre supporters sénégalais et Marocains.

Après le large succès sénégalais, la corniche s’est transformée en une mer verte et jaune. Sabars improvisés, chants et danses ont animé la nuit, dans une communion festive entre supporters sénégalais et Marocains. Rabat – Place OLM Souissi

Avec deux matchs disputés dans la capitale, l’ambiance était électrique. Supporters tunisiens et congolais ont partagé l’espace dans une atmosphère fraternelle, vivant chaque action sur écrans géants avec la même intensité qu’en tribunes.

Avec deux matchs disputés dans la capitale, l’ambiance était électrique. Supporters tunisiens et congolais ont partagé l’espace dans une atmosphère fraternelle, vivant chaque action sur écrans géants avec la même intensité qu’en tribunes. Fès – Parc des Sports

Ici, l’ambiance s’est voulue plus brute et passionnée. Le public marocain, fin connaisseur du football africain, a largement soutenu le Nigeria, créant une véritable fusion entre ferveur nigériane et hospitalité fassie.

Le chiffre du jour : 4

Quatre matchs, quatre victoires, aucun nul. Une statistique révélatrice de l’engagement total des équipes dès cette première journée de phase de groupes.

Regards croisés : quand la CAN révèle aussi le Maroc

La CAN 2025 ne se joue pas uniquement sur les pelouses. À Casablanca, sur une terrasse ensoleillée de la corniche, la compétition a aussi suscité des discussions inattendues. Quatre jeunes influenceurs algériens, présents pour suivre le tournoi, se sont dits impressionnés par la modernité des infrastructures et l’organisation globale.

« On nous a menti. Le Maroc est à des années-lumière en avance, c’est un autre monde », confie l’un d’eux, entre admiration et surprise.

Ces jeunes visiteurs ont également fait part de leur satisfaction assumée concernant le rapatriement par l’administration algérienne du journaliste Kamal. Selon eux, ce dernier a gravement dépassé les limites en tenant des propos jugés offensants envers le Maroc, malgré l’hospitalité dont il a bénéficié sur le sol du Royaume. Toucher aux symboles nationaux constitue, à leurs yeux, une ligne rouge qui ne saurait être tolérée, estimant ainsi que cette décision relève d’une réponse légitime et nécessaire au respect mutuel entre les peuples et les États.

L’excitation monte désormais autour de l’entrée en lice de l’Algérie, menée par Riyad Mahrez, figure respectée des deux côtés de la frontière. Un respect mutuel qui contraste avec certaines polémiques récentes, mais qui rappelle que le football reste un espace de dialogue et de vérité populaire.

Entre modernité, hospitalité et ferveur continentale, le Maroc semble déjà avoir réussi son pari : faire de cette CAN bien plus qu’un tournoi, un moment d’unité africaine.

Correspondance du Maroc par : Abderrazak Mihamou