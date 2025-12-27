Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU

Le mercredi 24 décembre 2025 restera comme un tournant majeur pour le football africain. Entre la maîtrise technique des Fennecs et le succès organisationnel du Royaume Chérifien face aux intempéries, la Coupe d’Afrique des Nations a franchi un palier de standing mondial.

Groupe E : L’Algérie et la Prophétie de Mahrez (3-0)

L’entrée en lice de l’Algérie contre le Soudan a tenu toutes ses promesses. Le capitaine Riyad Mahrez, dont on a beaucoup parlé du lien indéfectible avec sa famille, a semblé porter par une force spirituelle. Comme le soulignaient de nombreux supporters, c’est avec « la bénédiction de sa maman » que le génie algérien a littéralement porté son équipe.

Le Doublé du Capitaine : Mahrez a « doublé la mise » avec une précision chirurgicale, portant le score à 3-0 après une ouverture du score rapide.

: Mahrez a « doublé la mise » avec une précision chirurgicale, portant le score à 3-0 après une ouverture du score rapide. Performance Collective : Les hommes de Petkovi? ont affiché une sérénité retrouvée, dominant tous les compartiments du jeu face à des Soudanais dépassés par la vitesse de transition algérienne.

L’Expertise Marocaine : Des Terrains « Imperméables » au Standard Mondial

Alors que des pluies torrentielles se sont abattues sur plusieurs sites de compétition ce 24 décembre, le monde du football a eu les yeux rivés sur la qualité des infrastructures marocaines.

Résistance aux Intempéries : Malgré le déluge, le drainage des pelouses (notamment au Grand Stade d’Agadir et de Tanger) a fonctionné de manière impeccable. Aucun arrêt de jeu, aucun faux rebond : une preuve concrète de l’expertise marocaine en ingénierie sportive. L’Avis des Experts : Sur le plateau de BeinSport TV, les consultants (dont d’anciens joueurs de renommée internationale) ont été unanimes. Selon eux, le Maroc a dépassé les standards du Qatar 2022. « L’expertise marocaine est telle que même les États-Unis ont officiellement sollicité le Royaume pour les conseiller sur la logistique et l’entretien des pelouses pour la Coupe du Monde 2026 », a souligné l’analyste vedette de la chaîne.

Coulisses VIP : Zinedine Zidane Admiratif

La tribune d’honneur a été marquée par la présence exceptionnelle de Zinedine Zidane. La légende du football mondial était présente pour suivre de près la compétition et, selon certaines indiscrétions, la prestation de son fils dans un contexte de haute compétition.

Zidane n’a pas tari d’éloges sur l’accueil : « Je tire mon chapeau à l’organisation. Voir de telles infrastructures en Afrique est une fierté. Le Maroc est prêt pour 2030, et même au-delà », a-t-il confié en marge de la rencontre.

Éthique et Discipline : L’Affaire du Journaliste Tunisien

L’organisation a également fait preuve de fermeté pour protéger l’image de la compétition. Un journaliste tunisien a été refoulé et son accréditation retirée suite à la diffusion d’allégations mensongères visant à déstabiliser l’ambiance sereine du tournoi.

Face à la gravité des faits et à la preuve de la mauvaise foi de l’individu, la Télévision Tunisienne a publié des excuses officielles, se désolidarisant totalement des propos tenus et saluant l’accueil exceptionnel réservé par le Maroc à l’ensemble de la presse internationale.

Récapitulatif des Résultats du 24 Décembre 2025

Incidents de dernières minutes devant l’hôtel des Fennecs à Rabat

Des échauffourées ont secoué l’hôtel Marriott de Rabat le 24 décembre 2025, où logeait la sélection algérienne pour la CAN 2025. Des rumeurs infondées de distribution de billets gratuits ont attiré une foule dense de supporters, provoquant des bousculades et des tensions avec les forces de l’ordre. La situation a nécessité l’intervention des autorités pour disperser la foule et rétablir l’ordre.