Maroc : La ville de Tanger centre d’un débat international sur l’urologie

La ville de Tanger s’apprête à accueillir, du 5 au 7 février 2026, un important événement scientifique sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s’agit du 14ème Congrès International « New Debate in Urology » , organisé conjointement avec le 7ème Congrès Nord-Africain d’Urologie (NACU).

L’Association Marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), présidée par le Professeur Redouane Rabii, transforme une nouvelle fois le Royaume en un carrefour pour la médecine de pointe. Ce rendez-vous, qui se tiendra au Hilton Garden Inn de Tanger, ne se contente pas de réunir des experts ; il ambitionne de dessiner le futur de la prise en charge urologique en Afrique et dans le monde.

Une vision pour l’urologie de demain

À la tête de l’AMEU, le Professeur Redouane Rabii continue d’impulser une dynamique de formation continue et d’innovation académique. Sa présidence est marquée par une volonté de démocratiser les techniques les plus sophistiquées, assurant au Maroc une position de leader dans la promotion des meilleures pratiques médicales.

Entre Robotique et Cannabis Médical : Les nouveaux débats

Le programme de cette édition se distingue par son audace scientifique et son pragmatisme clinique :

* La Chirurgie de pointe : Un accent particulier est mis sur la chirurgie robotique et la chirurgie ambulatoire, reflets de la modernisation rapide des blocs opératoires marocains.

: Un accent particulier est mis sur la chirurgie robotique et la chirurgie ambulatoire, reflets de la modernisation rapide des blocs opératoires marocains. * Une première audacieuse : Une session spéciale sera dédiée aux traitements de la prostate à base de cannabis. Une exploration des avancées scientifiques récentes qui place le congrès à l’avant-garde de la recherche thérapeutique.

: Une session spéciale sera dédiée aux traitements de la prostate à base de cannabis. Une exploration des avancées scientifiques récentes qui place le congrès à l’avant-garde de la recherche thérapeutique. * Oncologie et Prévention : Le cancer de la vessie, notamment son lien avec le tabagisme, ainsi que la gestion des douleurs liées aux cancers avancés seront au cœur des échanges.

Une plateforme d’excellence internationale

Le congrès réunira des médecins et chercheurs de renommée internationale pour partager leur expertise sur les troubles sexuels et les maladies des voies urinaires. Au-delà des techniques chirurgicales, c’est toute la chaîne de soin, de la prévention à la qualité de vie des patients, qui est réévaluée.

Comme le souligne le communiqué de l’AMEU, cet événement renforce la position du Maroc comme destination privilégiée pour le tourisme médical et scientifique de haut niveau. Grâce à l’engagement du Pr Rabii et de ses pairs, Tanger sera, pendant trois jours, le cœur battant de l’urologie moderne.

Alors que le Maroc s’impose comme une destination privilégiée pour l’organisation d’événements médicaux internationaux, cette double rencontre scientifique s’annonce déjà comme un tournant pour la discipline urologique dans la région. Grâce à la vision du Professeur Redouane Rabii et de l’Association Marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), ce congrès ne se contente pas de traiter des pathologies, il trace une feuille de route académique claire basée sur l’innovation et la formation continue.

Par Abderrazak Mihamou