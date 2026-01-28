Coût de la vie : De nouvelles mesures fédérales pour venir en aide au Canadiens

Outre des mesures visant à renforcer l’économie canadienne, et ce, en développant les relations commerciales et les investissements à l’étranger (notamment avec des partenaires tels que les Émirats arabes unis et le Qatar) et tout en investissant ici au Canada pour créer des emplois de qualité avec des salaires plus élevés pour les Canadiens, le Gouvernement fédéral, sous la direction du premier ministre Mark Carney, prend des mesures immédiates en vue d’aider les gens à faire face à la hausse du coût des produits de première nécessité.

Le plan du Canada vise à faire passer l’économie de la dépendance à la résilience

Même si certains des avantages à long terme de cette transformation mettront du temps à se faire pleinement sentir, le gouvernement reconnaît que de nombreuses familles ont besoin d’aide dès maintenant. C’est pourquoi des mesures ont déjà été prises pour réduire les coûts quotidiens, notamment en réduisant les impôts de 22 millions de Canadiens, en accélérant la construction de logements et en protégeant et en élargissant les programmes sociaux essentiels dont dépendent les familles.

C’est pourquoi le premier ministre Mark Carney a annoncé, le 26 janvier 2026, de nouvelles mesures immédiates pour aider les Canadiens à payer leurs courses et leurs produits de première nécessité et leur permettre de disposer de plus d’argent, afin de soutenir les familles face à la hausse du coût des denrées alimentaires, des loyers et des produits ménagers. L’aide la plus directe est apportée par la nouvelle Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, qui remplace l’ancien crédit pour la TPS. À partir de juillet 2026, la prestation augmentera de 25 % pendant cinq ans, avec un supplément unique cette année équivalant à une augmentation de 50 %.

Ce que cela signifie concrètement :

Une famille de quatre personnes recevra jusqu’à 1 890 dollars en 2026, et environ 1 400 dollars par an pendant les quatre années suivantes.

Une personne seule recevra jusqu’à 950 dollars cette année, puis environ 700 dollars par an à l’avenir.

Plus de 12 millions de Canadiens, en particulier les ménages à faibles et moyens revenus, bénéficieront automatiquement de cette aide.

Afin d’éviter une nouvelle hausse des prix des produits alimentaires, le gouvernement prend des mesures pour réduire les coûts avant qu’ils n’atteignent la caisse, en soutenant les entreprises, les agriculteurs et les organisations communautaires à travers le Canada. Cela comprend 500 millions de dollars pour aider les entreprises à gérer les pressions sur la chaîne d’approvisionnement sans répercuter les coûts sur les familles, un nouveau Fonds pour la sécurité alimentaire de 150 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les producteurs alimentaires communautaires, et 20 millions de dollars de financement supplémentaire pour les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales afin qu’elles puissent fournir des aliments plus nutritifs aux familles dans le besoin. À l’avenir, le gouvernement élaborera également une stratégie nationale de sécurité alimentaire axée sur le maintien de prix abordables, le renforcement de la production alimentaire nationale, l’amélioration de la transparence des prix dans les magasins et la garantie d’une concurrence loyale dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Ces mesures s’appuient sur des mesures antérieures visant à réduire les coûts quotidiens, notamment des réductions d’impôts pour la classe moyenne, une baisse des coûts du carburant, un soutien permanent aux programmes alimentaires scolaires et des mesures visant à garantir que les prestations soient versées automatiquement aux personnes qui y ont droit. L’objectif de notre gouvernement libéral fédéral est clair : aider les Canadiens à gérer la hausse des coûts aujourd’hui tout en bâtissant une économie plus forte et plus résiliente pour l’avenir, afin que les familles canadiennes puissent se soucier moins des produits de première nécessité et avoir davantage confiance en l’avenir.

Source : Mehak Minhas, Bureau de Recherche Libéral (Avec la Rédaction)