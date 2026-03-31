Festival international de jazz de Montréal : Plus de 300 concerts au programme de la 46ème édition

Par Ahcene Tahraoui (Montréal, Canada)

Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) se tiendra du 25 juin au 4 juillet 2026. Plus de 350 concerts, en salle et en extérieur, sont au programme de ce rendez-vous artistique qui s’annonce riche en sonorités et en couleurs.

Durant dix jours de fête, mélomanes et touristes vibreront au rythme de performances d’artistes venus des quatre coins du monde. Les spectacles se dérouleront à la Place des Arts et dans diverses salles de la ville ; les deux tiers de la programmation seront offerts gratuitement en plein cœur de Montréal.Le programme complet de cette 46e édition, présentée par le Groupe Banque TD en collaboration avec Rio Tinto, a été dévoilé le jeudi 26 mars lors de la soirée de lancement officiel. Parmi les concerts gratuits attendus sur la Scène TD, on note les présences de Patrick Watson, Angine de Poitrine, Willow, Saint Levant, Mohini Dey, Mei Semones, Annahstasia et Destin Conrad.

Du côté des têtes d’affiche et des artistes marquants, le festival accueillera The Barr Brothers (en ouverture), KOKOROKO, Naïka, Larkin Poe, Smino, Father John Misty, St. Vincent, Dominique Fils-Aimé, The Halluci Nation, Tanya Tagaq, Domi & JD Beck et King Tuff. Les amateurs de jazz, soul, funk et musiques connexes pourront applaudir Avishai Cohen, Alfa Mist, Cymande, Louis Cole (avec son Big Band), Aja Monet, Son Little et Etran de l’Aïr. La scène émergente et les projets spéciaux mettront en lumière Gentiane MG, Rachel Therrien et Flore Benguigui (The Sensible Notes).

Enfin, les grands noms du jazz et du classique investiront les salles, avec notamment Max Richter, Marcus Miller (hommage à Miles Davis), The Headhunters, Kid Koala et Diana Krall. D’autres artistes seront à suivre de près, tels que GOAT, Tortoise, Arielle Soucy, Viviane Audet et Flore Laurentienne. « La programmation de la 46e édition du FIJM est à l’image du grand arbre généalogique du jazz, qui n’a jamais cessé de croître depuis plus de 100 ans. À travers ses multiples ramifications, elle célèbre les moments de bascule du genre et son héritage vivant, tout en révélant les artistes qui en façonnent l’avenir », a déclaré Maurin Auxéméry, directeur de la programmation du FIJM.

Hommages aux géants du siècle

Le festival célébrera le centenaire de trois ténors nés en 1926 : Miles Davis, John Coltrane et Tony Bennett. Le trompettiste Miles Davis sera honoré lors du concert We Want Miles – A Miles Davis Centennial Celebration, avec Marcus Miller, son dernier directeur musical, à la Maison symphonique. De son côté, le trompettiste Ron Di Lauro reprendra l’album mythique Kind of Blue au Gesù. Le ciné-concert Ascenseur pour l’échafaud, revisité par le Rémi Cormier Quintet, fera revivre la trame sonore composée par Davis pour le film de Louis Malle. L’héritage de John Coltrane sera souligné par le spectacle Modes of Coltrane du Christine Jensen Sextet, tandis qu’Isaiah Collier interprétera A Love Supreme dans son intégralité au Théâtre Jean-Duceppe. Quant à Tony Bennett, il recevra un hommage du guitariste et chanteur américain John Pizzarelli au Théâtre Maisonneuve.

Le festival marquera également les 20 ans du décès de J Dilla avec le collectif Montréal Loves Dilla au Club Soda, ainsi que les 50 ans du groupe UZEB avec la première du documentaire UZEB en fusion. Le jazz contemporain sera représenté par le pianiste Craig Taborn, récemment récompensé par la bourse MacArthur, et par le Jean-Michel Pilc Trio, qui déconstruit les rythmes classiques au Studio TD. Parmi les rendez-vous incontournables : la réunion inédite de Christian McBride & Julian Lage, le concert de Lorraine Desmarais (Prix Oscar-Peterson 2002) et la première visite du duo GENA (Liv.e et Karriem Riggins).

La programmation fait aussi place à la relève avec Mohini Dey, Mei Semones, la flûtiste Elena Pinderhughes, ou encore le mélange des genres de Nubiyan Twist et Fabiola Méndez. En marge du jazz, le public pourra applaudir l’orchestre de salsa El Gran Combo de Puerto Rico à la salle Wilfrid-Pelletier, ainsi que la légende Lionel Richie, accompagné de Earth, Wind & Fire, au Centre Bell. Fondé en 1980, le Festival international de jazz de Montréal est reconnu par le Guinness World Records comme le plus grand festival de jazz de la planète, s’affirmant depuis plus de 40 ans comme un carrefour mondial des cultures musicales.