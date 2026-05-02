Le Canada appuie l’initiative marocaine d’autonomie pour son Sahara

Après la Suisse (24 avril 2026) et l’Autriche qui a réaffirmé, le 22 avril, son soutien à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, le Canada vient de reconnaitre que le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara est la « base d’une solution mutuellement acceptable » et qu’il est « une initiative sérieuse et crédible en vue d’un règlement juste et durable du conflit« .

Cette déclaration fut rapportée dans un communiqué publié par le Service des relations avec les médias du ministère des Affaires étranges canadien, suite à l’entretien qu’a eu l’honorable Anita Anand, ce 28 avril 2026, avec son homologue marocain, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Selon la même source, la ministre canadienne a souligné « la nécessité de parvenir à un règlement politique durable, juste et mutuellement acceptable, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité« .

Et la source de conclure que la ministre canadienne des affaires étrangères a fait part de « son intérêt pour effectuer une visite officielle au Maroc dans les semaines à venir, et les deux ministres ont convenu d’œuvrer en ce sens afin d’approfondir le dialogue sur les relations entre les deux pays et d’intensifier les discussions sur le Sahara » (…)

Source : Témoignages et Analyse