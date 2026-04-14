Algérie : Ce que la visite du Pape ne dira pas

Par Abderrafie Hamdi (Rabat, Maroc)

On peut survoler un pays sans le voir. On peut aussi y atterrir sans le comprendre.

Le pape est en Algérie

L’image est forte, presque rare. Elle donne l’impression d’un moment historique. Elle rassure, elle met en scène une ouverture. Elle fabrique du symbole.

Mais il faut se méfier des symboles : Ils disent parfois moins qu’ils ne cachent.

L’Algérie n’a jamais été une étape naturelle pour la papauté. Des siècles d’histoire, des centaines de papes, et rien.

Ce silence-là compte

Il pèse plus que la visite d’aujourd’hui. Alors pourquoi maintenant ?

Parce que cette visite ne regarde pas vraiment l’Algérie d’aujourd’hui.

Elle regarde plus loin. Plus ancien. Elle regarde Augustin. Le pape appartient à cette lignée intellectuelle.

Il revient, en quelque sorte, à une origine. Pas à un pays. A une trace. A une mémoire. C’est un déplacement vers le passé, déguisé en visite du présent.

On pourrait presque parler de pèlerinage. Pas au sens religieux strict. Au sens intime.

On revient toujours là où quelque chose a commencé.

Mais pendant que le passé se rappelle à lui, le présent, lui, ne disparaît pas. Il est là. Il attend. Et il pose des questions simples.

A Tindouf, depuis des années, des hommes et des femmes vivent dans un entre-deux. Ni libres de partir, ni réellement visibles. Ils existent, mais dans un cadre fermé.

Ils parlent, mais sans toujours être entendus. Ils sont là — dans une situation inacceptable, relevant de la responsabilité de l’État algérien — et cela suffit à poser problème.

On peut appeler cela politique. Mais c’est d’abord humain. Et c’est là que la visite dérange, même sans rien dire.

Parce que le pape ne parle pas seulement aux États. Il parle de l’homme. Toujours. Et dès qu’on parle de l’homme, certaines situations deviennent plus difficiles à ignorer.

Il n’y aura sans doute aucune déclaration sur Tindouf; Aucune phrase directe ; Aucun affrontement : Ce n’est pas le style du Vatican.

Mais il y a autre chose, plus subtil. Un décalage; Entre ce qui est dit ailleurs… et ce qui existe ici. Entre le discours… et le terrain.

Ce décalage suffit

Il suffit pour que la visite cesse d’être neutre.

Il y a aussi le reste : La parole; Les limites; Ce qu’on peut dire, et ce qu’on ne dit pas.

Là encore, rien de spectaculaire. Mais un climat. Un pays, ce n’est pas seulement ce qu’il montre. C’est aussi ce qu’il retient. Alors oui, la visite aura lieu. Les images seront belles. Les mots seront mesurés. Tout sera maîtrisé.

Mais ce qui compte n’est pas là. Ce qui compte, c’est ce qui résiste à la mise en scène. Un pape qui revient à une mémoire ancienne. Un pays qui reste face à ses propres questions.

Entre les deux, quelque chose ne passe pas complètement. Et c’est précisément là que se joue l’essentiel.