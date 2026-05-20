Témoignage : Le Maroc dans la mire du Stimson Center

Dans son édition du 15 mai 2026, le prestigieux Think Tank américain Stimson Center a publié une étude prospective de premier plan sur les trajectoires géopolitiques de l’Afrique du Nord. Intitulé « Morocco Country Policy Report », ce document livre un plaidoyer rigoureux et particulièrement ambitieux sur le nouveau statut du Maroc.

?Loin d’être un simple acteur régional, le Royaume y est dépeint comme une puissance émergente aux potentialités illimitées, un partenaire d’une fiabilité rare pour les superpuissances mondiales, et un îlot de stabilité et de prospérité au cœur d’une zone euro-méditerranéenne et africaine pourtant secouée par des crises multidimensionnelles et une insécurité chronique.

Voici ci-dessous, un décryptage succin des grands axes de ce rapport :

I. La Révolution Industrielle et le Pari de l’Autonomie ?nergétique

Le rapport met en exergue la métamorphose structurelle de l’économie marocaine, qui s’est extraite de sa dépendance historique aux aléas climatiques pour devenir un champion industriel à haute valeur ajoutée :

Le Hub Automobile et Aéronautique Africain : Le Maroc ne se contente plus d’assembler ; il intègre des écosystèmes complexes. Devenu le premier producteur automobile du continent africain, le Royaume a su attirer les géants mondiaux grâce à une politique agressive de zones franches (Free Zones) et une logistique d’intégration totale (automobile, câblage, aéronautique, électronique de pointe);

: Le Maroc ne se contente plus d’assembler ; il intègre des écosystèmes complexes. Devenu le premier producteur automobile du continent africain, le Royaume a su attirer les géants mondiaux grâce à une politique agressive de zones franches (Free Zones) et une logistique d’intégration totale (automobile, câblage, aéronautique, électronique de pointe); Le Leadership de la Transition Verte : Rabat s’affirme comme le pionnier de la décarbonation industrielle à l’échelle internationale. L’accélération massive des projets liés à l’hydrogène vert et aux énergies renouvelables (solaire et éolien) transforme le pays en un fournisseur d’énergie propre indispensable pour l’Europe;

: Rabat s’affirme comme le pionnier de la décarbonation industrielle à l’échelle internationale. L’accélération massive des projets liés à l’hydrogène vert et aux énergies renouvelables (solaire et éolien) transforme le pays en un fournisseur d’énergie propre indispensable pour l’Europe; L’Audace du Nucléaire Civil : Le rapport note un tournant historique majeur : la récente signature par le Maroc de la Déclaration de Paris sur le financement du nucléaire. Cet acte traduit la volonté souveraine du Royaume d’explorer l’énergie nucléaire civile pour diversifier et sécuriser son mix énergétique sur le très long terme, garantissant une électricité stable et décarbonée pour ses industries.

II. Performances Macroéconomiques et Infrastructures de Classe Mondiale

La crédibilité internationale du Maroc repose sur une discipline financière rigoureuse et des infrastructures phares qui redéfinissent les routes maritimes mondiales.

La Robustesse des Indicateurs ?conomiques

Soutenu par la montée en puissance de ses exportations industrielles et une reprise solide du secteur agricole, le PIB réel du Maroc a enregistré une croissance spectaculaire :

2024 : 3,2 %

?2025 : 4,9 %

?Prévisions 2026 : Une trajectoire solide stabilisée à 4,4 %.

Une Maîtrise Exemplaire de l’Inflation

Le Stimson Center salue la gouvernance monétaire de la banque centrale (Bank Al-Maghrib). Face aux chocs inflationnistes mondiaux, le Maroc a réussi le tour de force de faire chuter l’inflation de 6,1 % en 2023 à seulement 0,8 % en 2025. Cette stabilité des prix offre une visibilité totale aux investisseurs étrangers et protège le pouvoir d’achat.

Tanger Med, l’Arme de Connectivité Globale

Le complexe portuaire Tanger Med est cité comme le modèle absolu d’efficience logistique. En connectant directement le Maroc aux grandes chaînes de valeur mondiales, il place le pays au centre du commerce maritime mondial, reliant l’Asie, l’Europe et les Amériques.

III. Le Sahara Marocain : Consécration Diplomatique et Intégration par le Développement

Le rapport consacre une part majeure de ses analyses à ce qu’il qualifie de « victoires multilatérales significatives » pour Rabat, mettant fin au vieux paradigme du « conflit gelé ».

A. Une Intégration Territoriale Totale par les Grands Travaux

Sur le plan de la description géographique et de la structure même de l’?tat, le think tank américain opère un alignement cartographique et conceptuel crucial :

Unité Cartographique : Le rapport intègre pleinement la région du Sahara dans la configuration territoriale globale du Royaume, évaluant la superficie totale du Maroc à 710 850 km² (englobant les territoires du Nord et les Provinces du Sud).

: Le rapport intègre pleinement la région du Sahara dans la configuration territoriale globale du Royaume, évaluant la superficie totale du Maroc à 710 850 km² (englobant les territoires du Nord et les Provinces du Sud). ?quité Face aux Défis Climatiques : Les caractéristiques géographiques de cette zone (climat désertique, stress hydrique, températures extrêmes) y sont analysées au même titre que les autres régions du pays, prouvant une approche de gouvernance globale.

Le think tank démontre que le Sahara n’est plus une périphérie géopolitique, mais le cœur battant de la politique des grands travaux de l’?tat :

Le Mégaprojet Dakhla Atlantique : Conçu sur le modèle à succès de Tanger Med, ce futur port en eaux profondes bénéficie de massifs investissements publics. Son but est clair : transformer les provinces du Sud en un hub logistique majeur ouvrant directement sur les marchés d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine.

?Le Hub des ?nergies Nouvelles : Grâce à des conditions climatiques exceptionnelles (ensoleillement et gisements éoliens), le Sahara marocain accueille les projets de décarbonation et d’hydrogène vert les plus ambitieux du Royaume, captant d’importants flux de capitaux étrangers.

: Conçu sur le modèle à succès de Tanger Med, ce futur port en eaux profondes bénéficie de massifs investissements publics. Son but est clair : transformer les provinces du Sud en un hub logistique majeur ouvrant directement sur les marchés d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine. ?Le Hub des ?nergies Nouvelles : Grâce à des conditions climatiques exceptionnelles (ensoleillement et gisements éoliens), le Sahara marocain accueille les projets de décarbonation et d’hydrogène vert les plus ambitieux du Royaume, captant d’importants flux de capitaux étrangers. Développement Humain et Désenclavement : L’essor de la gigantesque voie rapide Tiznit-Dakhla et l’extension des filets sociaux nationaux (couverture médicale universelle, réduction des disparités régionales) agissent comme de puissants moteurs d’intégration socio-économique, élevant drastiquement les indicateurs de développement humain locaux.

B. Le Succès de la « Transactionnalité Stratégique »

Le Stimson Center théorise la politique étrangère marocaine sous le concept de « transactionnalité stratégique ». Sous l’impulsion disciplinée du Roi Mohammed VI, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara est devenue la clé de voûte, le prisme exclusif à travers lequel le Maroc noue, conditionne ou redéfinit ses relations économiques, diplomatiques et sécuritaires.

L’Effet Domino des Accords d’Abraham : La reconnaissance américaine en 2020 a brisé le statu quo. Loin d’être un événement isolé, cette dynamique s’est consolidée, forçant les autres chancelleries à sortir de l’ambiguïté.

?Le Ralliement des Puissances Européennes : Le Plan d’Autonomie proposé par le Maroc en 2007 est désormais acté par la communauté internationale comme l’unique base réaliste, sérieuse et crédible. Des poids lourds européens comme l’Espagne, l’Allemagne et plus récemment la France ont officiellement adoubé cette feuille de route, isolant le Front Polisario et ses parrains;

: La reconnaissance américaine en 2020 a brisé le statu quo. Loin d’être un événement isolé, cette dynamique s’est consolidée, forçant les autres chancelleries à sortir de l’ambiguïté. ?Le Ralliement des Puissances Européennes : Le Plan d’Autonomie proposé par le Maroc en 2007 est désormais acté par la communauté internationale comme l’unique base réaliste, sérieuse et crédible. Des poids lourds européens comme l’Espagne, l’Allemagne et plus récemment la France ont officiellement adoubé cette feuille de route, isolant le Front Polisario et ses parrains; Légitimité Onusienne et Ancrage Continental : Le rapport note que les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU consacrent de manière de plus en plus explicite la prééminence de la vision marocaine. Parallèlement, l’ouverture en cascade de dizaines de consulats généraux africains et arabes à Laâyoune et Dakhla matérialise cette victoire sur le terrain.

IV. Le Choc des Doctrines : Le Pragmatisme Marocain face à l’Isolement Algérien

Le rapport du think tank américain se livre à un exercice de comparaison directe et sans concession entre les doctrines diplomatiques de Rabat et d’Alger, mettant en lumière des trajectoires diamétralement opposées.

1. L’Effet de Cascade et l’?chec du Levier Gazier d’Alger

L’effondrement de l’influence de la diplomatie algérienne est particulièrement visible sur la scène européenne et africaine :

Le Revers du Chantage ?nergétique : Face aux basculements diplomatiques de Madrid, Berlin ou Paris en faveur du Maroc, Alger a tenté d’utiliser l’arme du gaz naturel comme levier de sanction économique. Le rapport souligne que cette stratégie a lourdement échoué : elle n’a pas fait fléchir les positions européennes et a durablement écorné la réputation de l’Algérie, désormais perçue comme un fournisseur politiquement instable;

: Face aux basculements diplomatiques de Madrid, Berlin ou Paris en faveur du Maroc, Alger a tenté d’utiliser l’arme du gaz naturel comme levier de sanction économique. Le rapport souligne que cette stratégie a lourdement échoué : elle n’a pas fait fléchir les positions européennes et a durablement écorné la réputation de l’Algérie, désormais perçue comme un fournisseur politiquement instable; Perte d’Influence au sein de l’Union Africaine : L’offensive diplomatique du Maroc sur le continent a marginalisé l’axe Alger-Polisario, l’Afrique basculant massivement vers une reconnaissance de la réalité marocaine du Sahara.

2. Une Posture Algérienne Défensive face à un « Encerclement » Perçu

Le Stimson Center met en lumière une profonde anxiété géopolitique au sein du pouvoir algérien :

Le Facteur Sécuritaire : La consolidation des Accords d’Abraham et le partenariat militaire et technologique de pointe entre le Maroc et Israël sont vécus par Alger comme un encerclement stratégique;

: La consolidation des Accords d’Abraham et le partenariat militaire et technologique de pointe entre le Maroc et Israël sont vécus par Alger comme un encerclement stratégique; La Course aux Armements comme Réfugié : Faute de savoir diversifier ses alliances ou moderniser son économie, l’Algérie a choisi le repli. Elle a massivement augmenté son budget militaire pour se focaliser sur une relation quasi exclusive avec la Russie — un alignement idéologique jugé de plus en plus difficile à capitaliser ou à justifier sur la scène internationale actuelle.

3. Le Blocage de l’Intégration Maghrébine : Qui est le vrai perdant ?

Le rapport conclut sur les conséquences de la rupture des relations diplomatiques et de la fermeture des frontières et de l’espace aérien, décidées unilatéralement par Alger en 2021 :

Fragmentation Régionale : Le Maghreb est maintenu dans un état de paralysie économique totale;

: Le Maghreb est maintenu dans un état de paralysie économique totale; Asymétrie des Conséquences : C’est l’Algérie qui apparaît comme la principale victime de cette non-coopération, se retrouvant déconnectée des grands flux économiques régionaux. ? l’inverse, le Maroc a brillamment contourné ce blocage. En se projetant de manière agressive vers l’Atlantique et le Sud, le Royaume s’est imposé comme l’isthme incontournable, le hub logistique et maritime mondial reliant l’Europe à l’Afrique subsaharienne.

Source : TÉMOIGNAGES ET ANALYSE