Maroc : Le secrétaire général de l’Agence Nationale de Conservation Foncière, du Cadastre et de Cartographie est-il dans l’œil du cyclone ?

Après avoir relayé la nouvelle concernant le verdict rendu, au nom de Sa Majesté le Roi par la chambre pénale de la Cour d’appel de Casablanca, présidée par le juge Ali El Tarchi, le jeudi 30 avril 2026 dernier, dans une affaire pénale grave qui a porté un coup dur à ce qu’on appelle désormais la « Mafia de l’immobilier» , le site web « Hashtag » a promis à ses lecteurs de revenir prochainement sur la fortune et les biens du secrétaire général de l’Agence nationale de conservation foncière, de cadastre et de cartographie (ANCFCC), et ce « en se concentrant sur le « parcours administratif et financier, ainsi que sur la nature des biens immobiliers et des propriétés qu’il (le secrétaire général NDLR) a accumulés dans plusieurs villes et régions (du Maroc), au milieu de questionnements croissants concernant les sources et l’ampleur de ces biens, ainsi que la manière dont ils ont été acquis tout au long de ses années de service au sein de l’une des institutions les plus sensibles de la gestion immobilière au Maroc » (Fin de citation du site Hashtag).

Soulignons que, jusqu’au mois d’avril 2026, il n’existe aucun rapport officiel ou médiatique fiable faisant état de l’implication de M. le Secrétaire général de l’Agence nationale de conservation foncière, de cadastre et de cartographie (connu dans les médias sous le nom de Mohamed Alahian) dans la mafia immobilière pour avoir couvert ou ayant « fermé les yeux » sur les exactions commises par certains conservateurs de l’ANCFCC, et ce, moyennant des « cadeaux en Biens immobiliers » lui ayant été offerts par ces contrevenants afin qu’ils achètent son silence .

Cependant, l’ANCFCC a récemment connu des développements judiciaires inquiétants impliquant d’autres responsables en lien avec l’intéressé; Ce qui a suscité un vif débat sur la gouvernance interne de cette agence nationale.

De plus, des articles de presse ont déjà fait état de demandes d’intervention à l’intention du parquet pour enquêter sur la fortune de M. Alahian, sur la base d’allégations qui n’ont pas encore été confirmées par les autorités judiciaires officielles.

Enfin, un « scandale » a récemment éclaté concernant un ancien chauffeur de M. Alahian, lié à des dossiers immobiliers; Ce qui a accru la pression médiatique sur le poste de secrétaire général.

Pour Maghreb Canada Express, A. Mounir El Atlasi