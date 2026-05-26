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Grâce Royale accordée aux supporters sénégalais : Le Bassirou Diomaye Faye adresse ses “remerciements les plus sincères” au Souverain Marocain

ByAEF

Mai 23, 2026

Le Président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye a exprimé, ce samedi 23 mai 2026, ses “remerciements les plus sincères” à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la suite de la Grâce que le Souverain Marocain a bien voulu accorder aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir”, écrit le Président de la République du Sénégal, dans un tweet publié sur le réseau social X.

J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité”, a tenu de souligner le président sénégalais, ajoutant que “le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer”.

Et le président Sénégalais de conclure son tweet par un “Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain”.

Source : Dépêche MAP (Modifiée)

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